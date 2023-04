Gilinski hizo un llamado para tratar de evitar los conflictos en Asamblea de Sura

Incluso pidió hacer más esfuerzos para que las acciones preferenciales, que no tienen voto en la Asamblea y que al no pesar en el control de la compañía no fueron objeto de ninguna Oferta Pública de Adquisición (OPA), mejoren su precio en la bolsa de valores de Colombia. Hoy una acción preferencial cuesta $10.500 mientras una ordinaria está por el orden de los $38.500. “Es importante que podamos hacer lo que sea necesario”.

“Adicional al valor de la acción, como accionista hoy de cerca del 45% entre mi participación de Sura y Nutresa y las indirectas a través de Argos, hago un llamado a tratar de evitar los conflictos”, señaló el empresario caleño, a quien se la indilgado la toma hostil del denominado Grupo Empresarial Antioqueño.