Así lo aseguró Lucio Bernal Castaño, presidente de Home Sentry, compañía que pese a la complejidad de la actual coyuntura sigue creyendo en que hay oportunidades de crecer y de expandir el negocio.

El fin de semana esta organización comercial abrió su segunda tienda en el área metropolitana con un área de 1.200 metros cuadrados, en la que invirtió $6.000 millones, generando unos 25 puestos de trabajo directos. Bernal, en diálogo con EL COLOMBIANO, reconoció que en el Valle de Aburrá esta compañía tiene posibilidades de abrir nuevos puntos de venta.

¿Queda conforme con esta segunda tienda en Antioquia?

“Creo que el área metropolitana daría para más. Ahora hacemos presencia en Sabaneta (Mayorca) y en El Poblado (centro comercial Santafé), y no tenemos nada hacia el norte, pero habrá que ir buscando las oportunidades, los locales y los espacios cosa que no es fácil. En Cartagena hicimos un experimento y fue con una tienda mucho más pequeña, de 500 metros. Este modelo lo llamamos Sentry Select, que es como una selección de los mejores productos. Ese es un formato que estamos testeando, porque para locales de esa área es más viable conseguir los espacios. Entonces, estamos viendo cómo se desempeña y, de pronto, eso nos permitiría participar en más centros comerciales con ese formato”.

Superada la pandemia, ¿qué pasó con los hábitos de consumo y con la dinámica de las ventas?

“Ha habido un cambio sustancial que se ha observado tanto aquí como en Estados Unidos, y es que, durante la pandemia, mientras estuvimos todos en las casas, nos surtimos de casi todo lo que necesitábamos. La olla freidora, las sábanas, el escritorio y la silla para trabajar en la casa, todo se compró y a hoy vemos una baja de la demanda. Y con la subida que se vio en la tasa de cambio del dólar, en la parte inicial de este Gobierno hace un año, los precios subieron y esto llevó a que la gente bajara un poco su consumo. Ahora ya se ha devuelto la tasa de cambio, pero si uno trajo mercancía con un dólar a $5.000 y ahora está a $4.000 quiere decir que esa mercancía se compró mal comprada y fue más costosa, entonces nos ha tocado comenzar a ir bajando precios, para evacuar esa mercancía costosa, y reemplazarla. Estos son altibajos que nos afectan de una forma fuerte, pero para la expansión que pretendemos ejecutar nos hemos cuestionado mucho, porque este es un momento en el que no es fácil invertir”.

¿Por qué lo dice?

“Por el tema de la reforma laboral, por ejemplo. Ahí la duda es qué es lo que se puede venir, y la incertidumbre para invertir es grande. Estos son unos actos de fe para los que toca decir que en el mediano plazo todo va a estar más tranquilo y mejor”.

¿Y además de aferrarse a la fe, cuáles serían las señales para decir que vale la pena invertir hoy en el país?

“Cuando entró este Gobierno, la incertidumbre fue inmensa. El dólar se subió y todo se veía muy complejo. Poco a poco, en el curso de este año, se ha visto que el Gobierno no está pudiendo hacer todo lo que quiere, a su antojo, y eso da algo de tranquilidad. Por decirlo de alguna manera ha habido una oposición y un Congreso que está cuestionando cosas”.

¿Sobre el proyecto de reforma laboral, qué le inquieta?

“Es una iniciativa muy triste porque lo que uno quisiera es mucha más flexibilidad. En nuestro caso podríamos tener señoras que despachen a sus hijos a la escuela, ir a trabajar de cajeras entre 9 y media de la mañana y cuatro de la tarde, o sea no harían una jornada completa. Pero, pese a una jornada laboral más corta el empresario debe hacer aportes sobre un sueldo mínimo completo. Y la flexibilidad es algo que se ve en mundo en general, y es así que hay universitarios que pueden trabajar unas horas. Eso es lo que uno esperaría ver, pero no la rigidez que están tratando de imponer. Entonces, va a ser mucho más complicado y oneroso hacer un despido. Pero, vemos personas que están analizando el asunto y no dejando que todo eso pase. Y es que pensamos que la reforma laboral parece más un pliego sindical que una propuesta que genere puestos de trabajo”.