Plan de subasta del espectro por ahora sigue

Al final del proceso de subasta, que se llevó a cabo el pasado 20 de diciembre en Bogotá, Claro se quedó con 20 MHz en la banda de 700 y 30 MHz en la de 2.500; a Tigo se le adjudicaron 40 MHz en la banda de 700; mientras que Partners entró con 20 MHz en 700 y 30 MHz en la de 2.500 (aunque terminó con 20 MHz en esta última). Telefónica, a pesar de que participó en la iniciativa, no se quedó con ninguno de los bloques y, en definitiva, no se subastó todo el espectro porque en 700 sobraron 10 MHz, y en la banda de 1.900 no hubo ofertas. La de 2.500 sí se entregó completa. Desde ese momento Telefónica manifestó la preocupación que representaba el hecho de que Partners hubiera hecho una oferta muy por encima del valor normal del mercado por el bloque de 2.500 MHz. También se conoció que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no había hecho las cuentas con el monto propuesto por Partners, de ahí que el cálculo final se hiciera sobre 5 billones de pesos y no sobre 7,2 billones de pesos. En su momento también se conoció que, del total, 60 % estarían destinados a desplegar la cobertura para zonas rurales, regiones donde se necesitan más oportunidades de conexión, según las proyecciones presentadas por el Gobierno a lo largo de los casi tres años de proceso.