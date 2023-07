“Los hechos a los que se refiere la investigación y la decisión adoptada por la SIC, se relacionan específicamente con una campaña publicitaria denominada ”Amigos que te Premian”, que tenía duración determinada y no se encuentra vigente, por lo que independientemente de que la decisión aún no está en firme, será objeto de la interposición oportuna de los recursos que proceden contra esta. Adicionalmente, la compañía no afectó ningún derecho de los titulares de datos personales con ocasión de esa campaña”, se lee en la respuesta de la empresa de telecomunicaciones.

“Claro Colombia aplica procedimientos que protegen los derechos de los clientes, conforme a la normatividad vigente en el país”, concluyó el texto.

Claro se presenta como el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia, y lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.098 municipios del país con una red de más de 9.600 estaciones bases y cuenta con más de 37 millones de usuarios que, según dice la empresa, lo han escogido como su operador de servicios móviles de voz y datos. Ofrece también servicios de telefonía fija, internet de banda ancha y televisión cerrada a más de 3 millones de hogares.