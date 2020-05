Recaudo de los servicios cae 35 %

“Son días complejos, trabajamos en un momento retador. Me hace falta la oficina y el fútbol que dejé hace unas décadas”, dijo el directivo en entrevista con EL COLOMBIANO. Sánchez agregó que a pesar de tener que buscar soluciones en el peor momento de la historia financiera del país, prefiere ser economista que puntero derecho del equipo bogotano.

En la cuarentena, que pasa con su familia en Anapoima (Cundinamarca), piensa en cómo aliviar el bolsillo de los colombianos, recuerda los almuerzos con su mamá –que vive el aislamiento en Cartagena– y hace memoria de los años que vio, desde la banca, cómo ‘El Pibe’ Valderrama y Juan Gilberto Funes no le permitieron ganarse un puesto en el equipo profesional del Millonarios del 84 y 86.

C amilo Sánchez , presidente de la Asociación Nacional de Servicios Públicos (Andesco), está sorprendido de varias cosas por estos días de crisis: de la importancia que recuperó el cuidado de los servicios de primera necesidad, de tener que hacer cuatro kilómetros de caminata dentro de su casa y de extrañar reuniones aburridas.

“Hay cosas que no se han entendido. La factura que llegó no venía con la nueva norma, la que tiene descuentos. Los incentivos se declararon después del 7 de abril, es decir, se verán en la próxima. Pero también hay que entender que antes de los anuncios pasaron 15 días de aislamiento en los que el consumo en hogares creció 26 %”.

“Son 43 millones de facturas y puede que en otros casos se dieran errores, pero se están corrigiendo. También estamos entregando beneficios del 10% para quienes paguen de manera oportuna, dependiendo de la empresa, y las facturas de servicios de telefonía móvil inferiores a 72.000 pesos no tienen IVA”.

“El Gobierno ha entregado subsidios a través de Findeter para las empresas, con eso se ha mitigado la caída en el recaudo y no se pone en riesgo la prestación de los servicios. A 260.000 familias se les reconectó el servicio de agua potable, a cero costo. Lo mismo para 85.000 familias en energía y 33.000 en gas.

“Las empresas piden a los usuarios un consumo sin derroche. No se puede poner en riesgo la suficiencia. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo en la ducha. Otro reto grande es que los embalses están por debajo del 40 %, eso es grave pues dependemos del agua para la generación de energía y no podemos permitir que tengamos que salir a comprarla, eso encarecería el servicio”.

“Todavía no sentimos su no entrada en funcionamiento. No hemos tenido apagones, ni problemas de suministro, tampoco sobrecargas del sistema. Entregar Electricaribe ayudó mucho. Pero a futuro se necesitará”.