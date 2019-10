Subasta de conectividad aún genera inquietudes

En vista de las posturas, Daniel Medina , exministro TIC, añade que “siempre van a existir reclamos contra el operador más grande que no tiene problema en pagar más en la subasta. Debe equilibrarse la subasta ya sea con mayores obligaciones o con un diferencial de precio, sobretodo para el operador que no tiene bandas bajas (caso Tigo)”.

Voceros de la compañía le dijeron a EL COLOMBIANO que: “En estos momentos nos encontramos analizando la resolución publicada el pasado 10 de octubre para definir si participamos o no en la subasta. En Tigo aún consideramos prematuro emitir un concepto formal sobre la misma”.

“Es la CRC y no el Ministerio el órgano responsable de adelantar las actuaciones administrativas de naturaleza regulatoria, bien sea de carácter general y particular, como presupuesto para la adopción de reglas de comportamiento diferencial en materia de regulación ex-ante en el mercado”, dice el Ministerio en el documento adjunto a la resolución.

El lío es que según se lo dijo al diario La República Sylvia Constaín , ministra TIC, la nueva CRC (que se conforma tras la aprobación de la ley TIC) no se ha definido, y de ahí que la subasta se haga antes de que exista un fallo en esa materia. Pese a preguntarle por este tema, no quiso dar información a este diario, según los asesores de prensa.

En principio parece que esa discusión no se resuelve. Tras publicarse la resolución final y darse como fecha de subasta el 12 de diciembre, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) respondió en la matriz de comentarios, que aquellas alusiones hechas a la declaratoria de Claro como dominante del mercado, corresponde hacerlas a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC).

Hernández de Telefónica puntualiza que la falta de claridad en definir el precio base, podría traer trabas: “No revelar el precio base impide que identifiquemos las expectativas del Gobierno y nos expone a que el operador dominante utilice sus ventajas para subir precios”.

Sobre la necesidad de conocer ese precio, Santiago Pardo añade que “el Gobierno debe recordar que los precios base de la subasta deben estar alineados con esta finalidad, de manera que los recursos de los operadores puedan destinarse a realizar las inversiones para conectar a más colombianos”.

Pero Medina explica que en países como Perú se dieron subastas en las que no se conoció el precio base. “Se sepa o no, no es el lío, sino cómo se diseña la subasta para equilibrar a los jugadores”, indicó.

Al proceso le pueden salir más “peros”, como demandas que lo retrasen. Lo cierto es que la iniciativa, que generaría inversiones por 2.000 millones de dólares, según el MinTIC, se necesita para empezar a cerrar la brecha del 50 % de colombianos no conectados a internet de alta velocidad .