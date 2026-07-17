Energía solar ya supera al gas en Colombia, pero seis empresas concentran el 72% el mercado: alerta Superservicios

La Superintendencia de Servicios Públicos presentó el informe ”Generación Eléctrica en Colombia 2026: concentración, riesgos y transición energética”, un diagnóstico sobre el estado actual del parque de generación eléctrica, los proyectos aprobados hasta 2032 y los principales riesgos para garantizar el abastecimiento de energía en el país.
El estudio, elaborado por el nuevo Observatorio de Servicios Públicos Domiciliarios, concluye que la transición energética comienza a mostrar resultados: la energía solar ya ocupa el segundo lugar dentro de la matriz de capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con una participación de 15,6%, por encima del 15,2% del gas natural.
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