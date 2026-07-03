Colombia Solar cambia sus reglas: así se elegirán los hogares que recibirán paneles solares en estratos 1, 2 y 3

Aquí podrá reportar los errores y daños causados por ChatGPT, Claude, Gemini y otras inteligencias artificiales

Flaw Reporting for AI (FLARE-AI) es la nueva plataforma diseñada por 49 expertos para reportar daños ocasionados por la IA como brindar información sensible o difundir desinformación.

En los últimos años, además de salir a relucir las virtudes de la inteligencia artificial, el tema de conversación sobre esta tecnología también se ha enfocado en sus fallos y daños, cuando estos sistemas generan información peligrosa o incluso ponen en riesgo la privacidad de los usuarios.

Es a raíz de esto que un grupo