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Colombia Solar cambia sus reglas: así se elegirán los hogares que recibirán paneles solares en estratos 1, 2 y 3

El Ministerio de Minas y Energía actualizó las reglas del programa para acelerar la instalación de sistemas solares en viviendas de estratos 1, 2 y 3, con criterios técnicos y sociales de focalización.

  • La resolución sustituye la reglamentación expedida este año e incorpora nuevos lineamientos para la administración de los recursos, la operación y el mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos. Foto: Cortesía
    La resolución sustituye la reglamentación expedida este año e incorpora nuevos lineamientos para la administración de los recursos, la operación y el mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios la nueva reglamentación del programa Colombia Solar, una actualización con la que busca fortalecer las condiciones técnicas, financieras y operativas de la iniciativa para ampliar el acceso a energía limpia en los hogares más vulnerables del país.

La resolución sustituye la reglamentación expedida este año e incorpora nuevos lineamientos para la administración de los recursos, la operación y el mantenimiento de los sistemas solares fotovoltaicos, además de establecer criterios claros para la focalización y priorización de los beneficiarios.

Puede leer: Colombia descendió 5 puestos en ranking de transición energética en el último año

El programa está dirigido a usuarios de los estratos 1,...

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