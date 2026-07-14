Carta de MinEnergía alerta riesgo de apagón en el Caribe si Air-e no paga a las térmicas

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, le envió una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la que le pidió priorizar, dentro de la intervención que esa entidad adelanta sobre Air-e, el pago de las obligaciones pendientes con las generadoras térmicas del Caribe. La comunicación, radicada el 11 de julio bajo el número 2-2026-031259, fue enviada a Felipe Durán Carron, superintendente de Servicios Públicos, y llega en un momento crítico, apenas semanas antes de que la única planta de regasificación del país entre en mantenimiento programado. “Solicitud de priorización del pago de la generación térmica y de verificación de disponibilidad del parque generador del área Caribe 2, con ocasión del Mantenimiento Programado de la Infraestructura de Regasificación de SPEC”, se lee en el asunto de la carta. Palma explica que la comunicación responde a una reunión convocada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el pasado 9 de julio en la Presidencia de la República, donde se evaluaron las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño y, en particular, el abastecimiento de gas natural durante el mantenimiento de SPEC.

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, le envió una carta a la Superintendencia de Servicios Públicos en la que la instó a priorizar, dentro de la intervención a Air-e, el pago de las obligaciones a las generadoras térmicas para garantizar el abastecimiento de energía eléctrica durante el mantenimiento de Spec entre el 30 de julio y el 3 de agosto.

Qué pide exactamente el Ministerio de Minas y Energía

La solicitud del Ministerio va para la Superintendencia de Servicios Públicos y la propia Air-e, hoy bajo intervención estatal. Palma les pide que, durante el periodo del mantenimiento de SPEC y mientras dure el fenómeno de El Niño, prioricen el pago de la generación de tres plantas térmicas puntuales: Termocandelaria S.A.S. E.S.P., ENFRAGEN Termoflores S.A.S. E.S.P. y Termobarranquilla S.A. E.S.P., además de cualquier otra planta que aporte energía al sistema durante esos días críticos. El argumento del ministro es financiero, aunque la Resolución 40267 de 2026, complementada por la Resolución 40289 de 2026, ya estableció una hoja de ruta para reconocerles a esas plantas los costos reales del gas que compran, persisten limitaciones importantes en las cantidades de combustible que están en capacidad de negociar. La razón, según la carta, es que no hay certeza sobre si Air-e, operando bajo su razón social Caribe Sol de la Costa S.A. E.S.P., les va a pagar la energía que generen. “Sin esa certeza, los generadores térmicos no están en condiciones de asumir el compromiso financiero que implica comprar gas natural en las cantidades requeridas”, escribió Palma. El ministro insiste en la comunicación que, de no atenderse la solicitud por la Superintendencia, como interventora de Air-e, sería inminente la necesidad de coordinar una priorización de las cantidades de gas natural requeridas para atender a las plantas de generación térmica, teniendo en cuenta las limitaciones en el suministro de energía eléctrica. “Asimismo, se solicita a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que, en el marco de sus facultades de inspección, vigilancia y control, y con base en las visitas que adelante la entidad, reporte oportunamente las indisponibilidades que llegaren a presentarse en el parque térmico durante el Mantenimiento Programado de la Infraestructura de Regasificación de SPEC”, se lee en la carta. En contexto: Fiscalía imputará a dos altos funcionarios de la intervención de Air-e liderada por el ministro Edwin Palma

Por qué preocupa el mantenimiento de SPEC entre el 30 de julio y el 3 de agosto

La terminal de regasificación SPEC, ubicada en Cartagena, es la única en operación en todo el país y abastece con gas natural importado a las tres plantas térmicas mencionadas, además de un segmento de la llamada Demanda Esencial. Entre el 30 de julio y el 3 de agosto, esa infraestructura saldrá de servicio por un mantenimiento programado, lo que dejará a Colombia sin gas natural importado durante cinco días completos. La decisión de adelantar el mantenimiento respondió a una solicitud de las propias plantas térmicas, que buscan asegurar la disponibilidad de gas importado durante el segundo semestre del año, cuando podría aumentar la generación eléctrica con gas natural debido a los menores niveles de los embalses que trae consigo El Niño. Durante esos cinco días de indisponibilidad total, el Gobierno y Ecopetrol tendrán que tomar medidas para proteger el suministro a hogares, comercios e industrias. Además, a la presión sobre la regasificadora se suma la crisis contractual de Canacol Energy, que también pesa. Si prospera la terminación de algunos de sus contratos, varias empresas quedarían dependiendo del gas natural licuado importado como respaldo de suministro. Lea más: XM alerta riesgo de racionamiento de energía para finales de 2026: demanda superará la capacidad El Ministerio de Minas reconoce abiertamente el riesgo de apagón en cinco departamentos si no se prioriza a tiempo el pago de Air-e a las térmicas: La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar, la zona que en el lenguaje técnico del sector se conoce como área Caribe 2. Si las medidas que pide el Ministerio no se toman a tiempo, la carta advierte que sería inminente priorizar el gas natural para otros usos, “con las consecuentes limitaciones en el suministro de energía eléctrica”.

La deuda de Air-e que tiene contra las cuerdas al sector térmico

La carta señala que Air-e, la empresa intervenida por la Superintendencia, no ha pagado en su totalidad lo que les debe a las tres plantas térmicas del Caribe. El saldo acumulado de esas obligaciones pendientes ya supera los $1,7 billones y se incrementa cada mes en más de $100.000 millones adicionales. Por eso, Sergio Cabrales, profesor y consultor del sector minero-energético, calcula que, durante el mantenimiento de SPEC, la capacidad disponible para importar gas natural se reduce a 111 GBTUD, apenas el 24 % de la capacidad total de importación de la terminal de Cartagena. Ese volumen, explica Cabrales, ya está comprometido para abastecer al parque térmico de generación eléctrica, pero no alcanza para que esas plantas operen a su máxima capacidad, cerca de 100 gigavatios hora al día, que es justamente lo que se necesitaría si El Niño resulta fuerte o muy fuerte. El problema estructural, según Cabrales, es que de los 14 proyectos de regasificación identificados en el país, solo la terminal de Cartagena está actualmente en operación, mientras el resto avanza en distintas etapas de desarrollo y licenciamiento. “Para 2026 se espera la entrada en operación de dos proyectos considerados clave para fortalecer el abastecimiento durante El Niño, la Regasificadora del Pacífico, con 60 millones de pies cúbicos diarios, y Puerto Bahía, con 130 millones de pies cúbicos diarios. Mientras esos proyectos no entren en operación, el país sigue dependiendo de una sola puerta de entrada para el gas importado”. Según cifras de XM citadas por Cabrales, un episodio fuerte de El Niño requeriría una generación térmica superior a 90 gigavatios hora diarios, en un sistema que ya enfrenta un déficit estimado del 2,3% en energía firme y de más del 30% en la oferta de gas natural.

¿Cuál es la advertencia de un “apagón financiero”?