Entrega de vivienda sigue en veremos

Llegó la emergencia sanitaria y la cuarentena y fueron varias las decisiones que se hicieron en el sector vivienda. Principalmente se habló de protección a quienes viven en arriendo, pero ¿qué pasa con las personas que compraron y le iban a entregar para estas épocas?

Esa duda le surge a personas como Camilo López, persona que tenía la fecha de entrega de su proyecto el 21 de marzo, momento para el que se iniciaron las restricciones de movilización en Medellín.

“El apartamento que compramos con mi novia es de 238 millones, de los cuales ya tenemos pagos 130 millones, pero se ha venido alargando la fecha de entrega pese a que hay personas que ya han recibido sus inmuebles en el mismo edificio”, manifestó López.

Sin embargo, para esta oportunidad el freno es por un escenario en el que no nos habíamos vistos inscritos antes. Por ello, Rafael Felipe Gómez, abogado especialista en derecho comercial, apuntó que “en las promesas de compraventa, ofertas mercantiles y estos documentos, que son expedidos a interés de las partes, se incluye que si por cualquier razón el desarrollo de la obra se ve truncado, se da un aplazamiento”.

La recomendación del experto es hacer una juiciosa revisión de las condiciones de los documentos firmados y si en estos se ve que aplique un cambio en las fechas.

Por lo pronto, las constructoras responden que las entregas están suspendidas dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional.

Por ejemplo, Felipe Echeverri, Presidente de Constructora Capital, señaló que “Las excepciones del aislamiento en lo que respecta al sector de la construcción no incluyen la entrega de inmuebles, ni los trasteos”. En el caso de esta constructora, la palabra fue que tan pronto el Gobierno habilite, reanudarán las entregas de proyectos de vivienda.

Sin embargo, Echeverri agregó que “pensando en nuestros clientes, los créditos hipotecarios no han sido desembolsados, por tanto, los clientes no han tenido que empezar a pagar la cuota de su vivienda”, decisión que se tomó como una medida de apoyo a quienes no han podido estrenar casa .