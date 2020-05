“Hidroituango no nos lesionó de gravedad”: EPM

En la atención de la emergencia de Hidroituango, el Grupo EPM ha invertido hasta hoy, en tiempo, alrededor de 1,05 millones de minutos, lo que equivale a la realización de 11.760 partidos de fútbol. Si la cuenta se hiciera con las horas trabajadas por cada una de las personas que ha intervenido en la contingencia el número de minutos sería exponencialmente mayor.

Una proporción de ese tiempo corresponde al del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, quien desde enero es la cabeza visible del grupo empresarial. Hoy, además de tomar las decisiones asociadas a la ejecución de la central hidroeléctrica, encara los desafíos de la emergencia declarada por la expansión del coronavirus.

Aunque el próximo jueves EPM realizará una rendición de cuentas, el gerente dialogó con EL COLOMBIANO sobre la gestión que ha desarrollado en los primeros cuatro meses que lleva en el cargo (ver ¿Qué sigue?).

Justo esta semana se cumplieron dos años de la contingencia en la construcción de la central hidroeléctrica de Ituango, ¿cuál es el panorama?

“A nuestra llegada tuvimos el cuidado de seguir el plan que se había trazado para mitigar los riesgos que causó esa contingencia. El presidente Iván Duque direccionó en el alto gobierno la posibilidad de ser escuchados. Organizó para este efecto un Puesto de Mando Unificado (PMU), en el que concurren los órganos de control y las autoridades de seguimiento técnico y ante ellos expusimos todo lo ejecutado. Con una alta consideración se entendió que estábamos cumpliendo cabalmente con todas las medidas de mitigación de riesgo que nos impuso la Resolución 820 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Seguimos atendiendo el proyecto, nuestros programas se mantienen y hago un reconocimiento a todos los colaboradores de Hidroituango, quienes a pesar de los riesgos mantuvieron su voluntad de seguir adelante y conseguir generar energía a partir de diciembre de 2021”.

¿En qué porcentaje esta la obra?

(Para esta respuesta el gerente tuvo el apoyo de William Giraldo, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM).

“El proyecto en el momento de la contingencia estaba en un 85 % de avance. Con ese porcentaje teníamos dos unidades para entrar en operación, una en noviembre de 2019 y otra a comienzos de este 2020; pero con lo que ocurrió, observó un retraso y estimamos que bajó a 72 %. Al día de hoy podemos decir que estamos más o menos en el 76 % de la ejecución, y este porcentaje nos está indicando que tenemos capacidad, con todo lo que estamos haciendo, de llegar con la primera unidad de generación en diciembre de 2021. Más aún, tenemos equipos de repuesto porque ya teníamos dos generadores instalados en la casa de máquinas y seis en bodega, es decir que tenemos forma de montar dos generadores para cumplir esa meta”.

¿Cuál es el nivel de riesgo del proyecto?

“En la reunión del PMU del 25 de julio de 2019, la alerta bajó de rojo a naranja. En febrero de este año, en Bogotá, se planteó que el riesgo que nos tiene en mayor alerta hoy es el uso indefinido del vertedero, que se da por dos razones: las bermas y el cuenco de este. Lo que pasa es que hoy, la única manera de sacar el agua del embalse es por el vertedero. Cuando el río esta crecido por allí pasa más agua, y cuando baja, obviamente, merma la cantidad de líquido, y en esas condiciones no podemos revisar el cuenco. No obstante, el vertedero y el cuenco están diseñados para arrojar 22.500 metros cúbicos de agua por segundo en su capacidad máxima, y a lo sumo ha entregado 2.000 metros cúbicos. Aun así, reconocemos que eso nos preocupa porque en toda obra civil hay que hacer revisiones. En esa línea, se planteó la importancia de poder buscar de forma acelerada entregar el agua (al cauce del río Cauca) por una instancia distinta al vertedero. Por eso la resolución de la Anla nos permite seguir adelante con el montaje de las unidades de generación para poder evacuar el agua por otra vía, lo que nos posibilitaría revisar el vertedero. Ese riesgo, que es el más alto, lo vamos a mitigar cuando podamos generar energía en 2021”.

A mediados de abril Fitch Ratings mantuvo la calificación de EPM, pero con observación negativa...

“Fue una calificación bastante buena para la situación que se vive, y que además recogió el comportamiento nuestro en Electricaribe, y el avance de las obras de Hidroituango. Mantenemos la calificación AAA para las operaciones en Colombia y el exterior, lo que es aceptable. Ellos mantienen la observación negativa porque el pronunciamiento de la Anla muestra que el proyecto está en suspensión, cuando realmente nos ha liberado algunas actividades. Cuando esto se corrija, con seguridad también se reflejará en la calificación, pero hoy la evaluación es aceptable y reconocida por la banca de inversión, lo cual es muy importante para las operaciones de crédito”.

¿Cuánto costará Hidroituango?

“El proyecto estaba concebido para unos 11 billones de pesos, pero por la contingencia está medido que puede llegar a los 15 billones. Hay que entender que estos son proyectos que tienen un respaldo de compañías de seguros muy importantes. De hecho, ya recibimos los primeros 150 millones de dólares a título de indemnización y esperamos que esos cuatro billones de pesos que la emergencia generó, sean cubiertos por las aseguradoras. Si las expectativas se cumplen, vamos a recuperar los costos de la contingencia”.

Sus antecesores intentaron vender las acciones que EPM tiene en ISA y la filial chilena Aguas Antofagasta...

“Antes del coronavirus vimos que el problema no era de liquidez y que la contingencia de Hidroituango nos golpeó, pero no nos lesionó de gravedad. Cuando se intentó vender esas participaciones fue por el drama del proyecto, pero a mi llegada vimos que no era necesario y que había liquidez para sustentar las operaciones e inversiones. Tenemos congelados esos temas, no sabemos si el coronavirus nos regrese a ese escenario, así que por ahora siguen congelados”

¿Cómo avanzan las gestiones ante las aseguradoras?

“Estamos haciendo todo para entregar la información requerida, pues son mesas de trabajo en Londres y Miami a las que hay que darles muchas explicaciones. Estamos a la espera de que se cumplan sus cronogramas y empiecen a decidir otros reconocimientos. Eso va por buen camino. Los seguros fueron bien pensados y estructurados”.

Pero, ¿habrá más reconocimientos de los seguros este año?

“Nosotros no podemos contar con cosas que son aleatorias, que pueden ser o no ser. Los recursos los integraremos el día que nos lo consoliden a favor, pero las expectativas son altas y el seguimiento es permanente por parte de la organización”.

¿Cuántas demandas y procesos acumula EPM por la contingencia de Ituango?

“Hay de todo. Acciones de grupo y populares, tutelas, reclamaciones incluso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La línea de nosotros pasa por la estructuración de una defensa jurídica eficiente de EPM”.

¿Cómo le ha ido a la empresa con las medidas de aislamiento?

“Teníamos que reaccionar ante el llamado del Gobierno con sus decretos de emergencia económica y cumplir con la prestación de los servicios públicos en esta contingencia. Hay que entender que las personas en un estado de confinamiento no están en condiciones de pensar en cómo cubrir los recibos de energía, agua o gas, y máxime si estaban en mora o desconectados, así que actuamos atendiendo las directrices del Gobierno. Esta es una entidad vigilada y regulada y no podemos actuar a motu proprio, sino siguiendo las líneas legales. Una vez conocimos el marco legal nos aseguramos de que todas nuestras filiales rodearan a las personas con la garantía de los servicios para hacer más llevadera la situación para los hogares, y hasta hoy eso es algo que la gente agradece y reconoce”.

¿Qué le implica a EPM atender esta circunstancia?

“La regulación nos impide aparecer condonando el valor de los servicios públicos o prestarlos gratuitamente, porque eso comprometería tanto la responsabilidad institucional como la personal de los administradores. ¿Qué hicimos?, pues como sí está en el marco de nuestras competencias diferir los pagos, y como los decretos de emergencia decían que los intereses se cobraran posteriormente, atendimos esa medida. Luego se mirará qué puede hacer la Alcaldía de Medellín con sus atribuciones para seguir favoreciendo a la población” (ver Dicen de...).

¿Qué se está observando con el cumplimiento de los pagos?

“Eso lo veremos al término de esta coyuntura, cuando podamos evaluar el comportamiento de los usuarios frente al esquema de beneficios diseñado por el Gobierno. Lo que hemos dicho es que quienes tengan la posibilidad de pagar los servicios lo haga, porque a la empresa le sirve mucho mantenerse fortalecida y esa es una de las maneras de garantizar una altísima calidad en los servicios”.

¿Cómo está operando EPM?

“Apelamos a toda la tecnología que tiene la empresa para implementar el trabajo en casa, y la compañía sigue trabajando con normalidad, manteniendo su nivel de productividad interna. Diría que hay 4.200 personas trabajando en casa y un grupo de colaboradores en sus distintos frentes (operadores de servicios, trabajadores de las centrales incluso Hidroituango) están cumpliendo sus tareas”.

En noviembre de 2019 la anterior administración anunció un presupuesto para este año de 17 billones de pesos, de los cuales el 28 %, es decir unos 4,8 billones, serían para inversiones, ¿se mantiene ese nivel de inversión?

“El plan era ambicioso y lo hemos venido revisando porque con la contingencia del coronavirus tenemos que ser realistas y entender que tenemos que reducirlo para defender la empresa. No obstante, estamos estudiando alternativas que nos permitan no desligarnos de esas inversiones, toda vez que la economía necesita que estemos activos para garantizar empleos y que las empresas puedan estar activadas para mover sus negocios. Lo que es claro, es que todos los recursos que demande Hidroituango están garantizados, lo que requiera Electricaribe también, porque esta toma la haremos en septiembre y nos comprometimos a invertir unos 4 billones de pesos en los primeros 5 años. Además, mantendremos las inversiones obligatorias y de regulación”.