Ingeniero de producción de la Universidad Eafit y Máster of Science de la Universidad de Boston (Estados Unidos) . Se desempeñó como Financial Advisor en Merrill Lynch desde el año 2000 hasta el año 2016. Desde hace más de 15 años hace parte de la junta directiva de Prebel y actualmente es el presidente de dicho órgano de gobierno. También presta servicios de asesoría financiera a empresas colombianas y del exterior.

Abogado de la Universidad de los Andes y Master of Laws de la Universidad de Harvard (Estados Unidos) . Es especialista en Legislación Financiera de la Universidad de los Andes. Actualmente es socio y Director en Gómez-Pinzón Abogados. Se ha desempeñado como Abogado Extranjero en Slaughter & May y Asociado Arenas, Gómez & Asociados. Participa en las juntas directivas de Sociedad Unidades Residenciales Modernas, Gómez-Pinzón Abogados y Fundación Neumológica Colombiana.

Administrador de Negocios de la universidad Eafit con Especialización en Negocios Internaciones y Mercado de Capitales de Harvard School of Business (Estados Unidos) y Master in Business Administration (MBA) de Babson College (Estados Unidos). Se ha desempeñado como Gerente de Inversiones Corporativas, Gerente de Finanzas Corporativas, Jefe de Proyectos y Analista de Ingeniería Financiera y Analista de Crédito en Corfinsura (Hoy Bancolombia); como Vicepresidente Financiero y de Inversiones de Grupo de Inversiones Suramericana, y como Vicepresidente Ejecutivo Financiero y de Estrategia de Sura Asset Management. Actualmente ejerce el cargo de Presidente de Grupo ORBIS y Grupo IMSA.

Actualmente participa en las Juntas Directivas de Grupo Bio (Contegral, Finca, Avícola Triple A, Friko, La Fazenda), Confecciones Colombia – Everfit, Fundación Saldarriaga Concha; Londoño Gómez S.A.S. (Junta Asesora); Gisaico S.A. (Junta Asesora); Constructora CNV S.A.S.

(Junta Asesora) y Mercados Gastronómicos.

Ángela María Tafur

Abogada con énfasis en socioeconomía de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en Derecho Comparado Internacional en Cornell University (Estados Unidos). Se ha desempeñado como Presidente y Directora Ejecutiva Give To Colombia, Inc.; socia fundadora de Tafur, Domínguez y Arana; vicepresidente de Asuntos Legales Bancol y Cía; asesora legal de la Superintendencia en la Superintendencia de Valores (hoy Superintendencia Financiera de Colombia); asesora legal de la Corporación Financiera del Valle, abogada del Departamento Legal de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), asesora del Banco de Colombia, asistente de Investigación Esguerra, Barrera y Gamba, y asistente de Investigación de Posse y Cía.

Ha participado en las juntas directivas de Banco GNB Sudameris, Panamá (2005 – 2022), Give To Colombia (2003 – Presente), Banco de Colombia (1989 – 1997), Litoformas de Colombia (1989 – 1996),Inmobiliaria Banco (1989 – 1996).

Gabriel Gilinski Kardonski

Bachelors Degree Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos). Se ha desempeñado como Director JGB Financial Holdco Inc., director de la Corporación Financiera GNB Sudameris, director del Banco GNB Sudameris Colombia, director Banco GNB Paraguay, director del Banco GNB Perú, director del JGB Bank; vicepresidente Ejecutivo JGB Bank, consultor financiero The Boston Consulting Group (Santiago de Chile).

Participa en las juntas directivas de Proyectos Semana (2019 – Presente), Publicaciones Semana (2019 – presente), JGB Financial Holdco Inc., (septiembre de 2010 – presente), Corporación Financiera GNB Sudameris (junio de 2019 – enero de 2022), Banco GNB Sudameris Colombia (junio de 2018 – enero de 2022), Banco GNB Paraguay (noviembre de 2013 – presente), Banco GNB Perú (octubre 2013 – presente), JGB Bank (mayo de 2010 – junio de 2014).

Guillermo Alberto Lema Jaramillo

Ingeniero Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con una especialización en Ingeniería Aeronáutica de la misma universidad. Realizó diferentes estudios en lengua extranjera, entre ellos, “Chinese Bridge” group exchange programm Universidad de Lenguas

Extranjeras de Dalian, Center for Language Education and Cooperation. Así mismo, obtuvo la certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA) de la Universidad Nacional de Medellín.

Jaime Gilinski Bacal

Master in Business Administration - MBA Universidad de Harvard Cambridge (Estados Unidos). Bachelors Degree Georgia Tech University Atlanta (Estados Unidos). Se ha desempeñado como Director JGB Financial Holdco Inc., director de London & Regional Panamá, director de la Corporación Financiera GNB Sudameris, director del Banco GNB Sudameris Colombia, director del Banco GNB Paraguay, director del Banco GNB Perú, director del Banco de Colombia, director del Banco Andino, vicepresidente Ejecutivo de la Organización Industrial Gilinski, asociado en Finanzas Corporativas Morgan Stanley & Co.

Participa en las juntas directivas de JGB Financial Holdco Inc., (octubre de 2013 – presente), London & Regional Panamá (septiembre de 2007 – presente), Corporación Financiera GNB Sudameris (septiembre de 2018 – enero de 2022), Banco GNB Sudameris Colombia (enero de 2010 – enero de 2022), Banco GNB Paraguay (noviembre de 2013 – presente), Banco GNB Perú (octubre de 2013 – presente), Banco de Colombia (marzo de 1994 – diciembre de 1997), Banco Andino (agosto de 1991 – febrero de 1994).