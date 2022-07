No cumplir a tiempo genera multas

Los contribuyentes que deben declarar y, de ser el caso, pagar el impuesto a la renta, tienen que poner especial atención a la fecha límite de pago establecida en el calendario tributario de la Dian. Isidro Hernández, docente universitario y experto en temas tributarios, recordó que de no cumplir con la obligación dentro de los plazos, inevitablemente se generarán multas e intereses por mora. Por ello, hizo énfasis en la importancia de no hacer la tarea sobre a fecha límite, toda vez que, de presentarse cualquier inconveniente, no tendrá un margen de tiempo adicional para diligenciar el formulario, generar la factura y realizar el pago. Además, canalizar toda la información de cara al trámite puede tomar más tiempo a los inexpertos.