“Para el consumidor colombiano la Ley de Etiquetado permite entender mejor como aterrizar sus hábitos. Si tomamos el ejemplo de Chile. México o Ecuador, el impacto de cambio en los hábitos se dio al comienzo, pero después se normalizó la tendencia, y en el caso de productos ya considerados de antemano con componentes altos en los ingredientes que se incluyeron en la ley de etiquetado, el impacto o reducción no fue considerable. Pero cada país tiene sus propias características y particularidades que hacen difícil suponer que lo que pasó en Ecuador, Chile o México pase también en Colombia”, señaló Mario Arregui, country manager de Kantar Colombia.

El informe de Kantar resalta en otra de sus conclusiones que, en referencia al etiquetado en el país, se espera que el impacto dependa de las acciones que tome cada marca para contrarrestar los efectos de la ley y no se cometan errores dentro de la categoría al reformular productos, no lanzar extensiones de línea o sustitutos saludables o no anunciar los beneficios del producto cuando es necesario.

Finalmente, el estudio indica que el 67% de los hogares conoce la ley por lo que se podría pensar que es positivo para que se cumpla su efecto, en tanto que 82% declara estar de acuerdo con su objetivo.