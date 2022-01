Juan Valdez abre su primera tienda en Buenos Aires, Argentina

Guillermo Henrique Gómez París, presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), dijo que desde el gremio están solicitando al Gobierno Nacional volver al impoconsumo en una tarifa media.

“Al ver que no se aceptó la extensión por seis meses de la exención del impuesto que habíamos solicitado, lo que propusimos ahora al Gobierno es que ese impuesto sea del 4% y no del 8%. De tal forma que los negocios puedan amortiguar el efecto de la inflación, pero, aún no nos han dado el aval”, comentó Gómez.