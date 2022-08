De hecho, su nivel de ventas aumentó a registros que no se veían desde 2013, ya que ascendieron $235.026 millones.

En el primer semestre de 2021, la compañía alcanzó una utilidad de $2.434 millones, lo que significa que en el mismo periodo de 2022 ganó 110% más. Con la ventaja de que en esta oportunidad lo hizo apalancado especialmente en el negocio textil, y no tanto en el inmobiliario , que era el que estaba moviendo la caja en los últimos años.

“Tomamos algunas decisiones que inicialmente nos generaban dudas, como sacar de nuestro portafolio algunas telas, y debo decir que no pocas, que no estaban dando la rentabilidad requerida, eso lo empezamos a hacer en 2020. El primer trimestre de 2021 fue importante en encontrar cómo simplificar nuestras telas, porque había muchas bases y decidimos reducirlas, diferenciándolas más en los acabados que desde la misma confección, con lo que simplificamos el proceso y logramos una mejor utilización de la planta industrial”.

“Sí. Tiene que acometer un montón de cambios, pero sí es una compañía que tiene futuro. Es una empresa que tiene que buscar ese nuevo espacio en el mundo textil sin renunciar a lo que viene haciendo , así como las nuevas posibilidades que existen. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de textiles industriales con el que nos hemos hecho un espacio grande, ahora estamos haciendo telas que no se fabricaban en el país: resistentes y retardantes al fuego, y son telas que dejan mucho mejor margen porque tienen un mayor valor agregado”.

“El negocio inmobiliario es muy atractivo, pero nosotros tenemos unos activos por desarrollar que son absolutamente finitos: en lo que era Pantex está el centro comercial Parque Fabricato, al que todavía le falta desarrollo inmobiliario, pero ya está construido; tenemos en Ibagué, donde era Fibratolima, un desarrollo inmobiliario que estamos trabajando y, por último, lo que tenemos en Rionegro que está en un porcentaje importante ocupado, entonces ahí no hemos construido nada. Además, están los lotes donde se encuentra la fábrica, pero moverla no será una tarea fácil”.

Venimos en un año muy complejo, donde todas las industrias hablan de distorsiones del mercado, ¿cuáles han sido esas soluciones creativas que han tenido?

“Ha sido un proceso muy difícil en todo lo que tiene que ver con materias primas. El aumento de precio el algodón ha sido considerable, antes no pasaba de 70 centavos y ahora está a 140 centavos, y todos los pigmentos han sufrido unos cambios muy grandes. Además, tuvimos problemas de abastecimiento, que terminamos sorteando en la medida de nuestras posibilidades y en la medida en que teníamos las materias primas necesarias para elaborar las telas. Este año ha sido menos problemático con las cadenas logísticas aunque no en el precio; incluso desde hace tres semanas el algodón empezó a subir por los problemas de las cosechas en los Estados Unidos. También hemos tenido ventajas con todo lo que está ocurriendo en Oriente, porque si bien nosotros resultamos más caros por mano de obra que China, India y Pakistán, ellos resultaron más afectados con los problemas de abastecimiento, y muchas marcas voltearon a mirar a América Latina como una manera de cambiar el riesgo y no tenerlo todo en Oriente”.

El año pasado planearon una utilidad de $5.000 millones para este año, y ya lograron esa cifra en el primer semestre, ¿cómo proyecta el futuro próximo?

“Es verdad, venimos mejorando mucho los números, pero yo creo que lo más importante es empezar a definir ese espacio que hay en el mercado para fabricarlo. Estamos muy preocupados por el incremento del contrabando, que tiene mucho que ver con el dinero del narcotráfico, y que a nosotros prácticamente nos saca del mercado: cerca del 30% del denim que entra al país es de contrabando. Nosotros estamos a una tercera parte de nuestra capacidad, es decir, podríamos triplicar nuestra operación si el contrabando no existiera, porque el mercado sí está. Hoy estamos fabricando prácticamente para las empresas exportadoras, porque necesitan el origen, pero el mercado local se satisface con telas importadas, muchas de ellas de contrabando”.