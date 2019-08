Los ajustes para hacer crecer el ahorro pensional

El gurú sobre nuevo orden mundial, Leonard Brody, quien participó en el congreso “El futuro del mercado de capitales”, clausurado ayer en Bogotá, advirtió que el beneficio pensional, tal y como se conoce hoy, está llegando a su final. “La generación de nuestros padres planeaba sus inversiones y cómo iba a retirarse. Pero, hoy, no conozco una persona de menos de 40 años que vea las cosas de ese modo. Esto no significa que la jubilación ya no exista, quiere decir que la figura tiene que cambiar”. Para Brody los jóvenes quieren un esquema pensional distinto, que les permita tomar varios años sabáticos para escribir un libro, para ir a ver el mundo o tener un hijo.