A Petro no le alcanza para cumplirles a los adultos mayores sin pensión y no les dará el subsidio de $500.000 En campaña prometió $500.000 para quienes no alcanzaron pensión, pero la reforma viene con menos de la mitad.

El Ministerio del Trabajo aseguró que esta reforma se concertará con todos los sectores, por lo que no se radicará esta semana como estaba previsto. FOTO Cortesía Mintrabajo