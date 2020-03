¿Qué hacer con un dólar que tocó sus máximos históricos?

Cuando se habla de dólar siempre hay dos caras, quienes aprovechan el encarecimiento de la moneda o quienes lo sufren. Esto según el rol que juegue en la partida. Desde el sábado, Colombia tiene una Tasa Representativa del Mercado (TRM) que es realmente histórica: cada dólar cuesta 3.539,86 pesos, un valor nunca visto si se toma de referencia el año 1991, del que parte el registro de la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que certifica el valor diario a regir.

Esta tasa se ha movido en función del nerviosismo que viven los mercados por la expansión de Coronavirus por fuera de China y que todavía no se tenga una vacuna. Este valor no solo destronó el obtenido el 30 de noviembre del año pasado (3.522,48 pesos), sino que logró un alza de 5,14 % frente al promedio del año de 3.366,75 pesos lo que significa el encarecimiento de productos y servicios que sean pagados en dólares.

Juan David Ballén, director de estrategia de Casa de Bolsa, explicó que los primeros en sentir este dólar histórico en el bolsillo serán los viajeros internacionales. Si está pensando en comprar vacaciones fuera del país, pare, no es momento de adquirir divisas ni paquetes en moneda extranjera “es muy probable que a pesar de la tormenta que estamos viendo hoy, vamos a ver una corrección en los mercados, dese la oportunidad de esperar”, explicó Julián Cárdenas, analista de la vicepresidencia de inversiones de Protección.

Si no tiene otra opción que salir, la recomendación es comprar divisas en casas de cambio, que manejan usualmente un precio inferior al de la TRM, lo que podría significar un ahorro.

Una situación similar será vivida por quienes adquieran productos en plataformas digitales como Amazon, debido a que por lo general el pago se hace con tarjeta de crédito y tiene de referencia la TRM. Y los importadores que no tengan margen de espera para adquirir bienes necesarios del exterior también padecerán la divisa.

Diferente es el caso de la compra de electrodomésticos y vehículos que no se encarecerán en el corto plazo pues “los comerciantes suelen tener unos inventarios y hasta que no los roten, el incremento de dólar no se va a ver reflejado”, aseguró Ballén.

Otro asunto es quienes venden hacia el exterior. Omar Suárez, gerente de Estrategia de renta variable de Casa de Bolsa, aseguró que es el momento para aprovechar y hacer coberturas al alza para comprometer las ventas por este precio. Incluso, es pertinente para reintegrar divisas desde el exterior, porque la experiencia indica que “estas fuertes subidas tienden a ser coyunturales”, dijo Suárez (Ver Para saber más).