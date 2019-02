Los colombianos se endeudaron más en 2018

Jorge Castaño, superintendente financiero, destacó que la compra de casa fue una de las mayores inversiones de los hogares colombianos durante 2018.

Esta deuda ascendió a 69,6 billones de pesos, 7,9 billones más que el año anterior. De esa cifra, la vivienda de interés social (VIS) suma 17,2 billones en obligaciones y la no VIS, 52,4 billones (ver Gráfico).

Llama la atención que, aunque los créditos hipótecarios dan un plazo de pago a largo plazo, la tendencia del 25 % de los colombianos que tienen este producto es pagar la deuda en su totalidad antes de seis años.

“Las personas no se endeudan con los límites legales establecidos, que para VIS es hasta el 70 % del valor de la vivienda y no VIS el 80 %. En promedio, los colombianos se están endeudando hasta el 60 % en VIS y no VIS 50 %”, resaltó Castaño.