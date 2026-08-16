Fundación Bancolombia recauda más de $6.600 millones para atender emergencia tras el terremoto

La solidaridad de miles de colombianos ya se está convirtiendo en ayudas concretas para las comunidades afectadas por el terremoto. A través de la Fundación Bancolombia, la campaña #UnidosPorColombia ha recaudado, con corte a este domingo 16 de agosto, más de $6.600 millones en donaciones. Los recursos están siendo transformados en medicamentos, insumos médicos, kits de alimentación, dotación hospitalaria, materiales para hábitat y apoyo logístico, con el objetivo de atender algunas de las necesidades más urgentes derivadas de la emergencia.

La gestión de las ayudas se realiza en coordinación con la Red Pro y las autoridades locales, que trabajan para canalizar los recursos hacia las zonas afectadas y fortalecer la atención inmediata de las comunidades. En Risaralda, las donaciones están siendo destinadas a medicamentos, insumos, dotación médica y equipos para fortalecer la atención en salud de las comunidades afectadas. En Quindío, los recursos permiten entregar kits de alimentación para atender las necesidades básicas de las familias impactadas por la emergencia. Para Caldas, la ayuda contempla dotación médica especializada para fortalecer la capacidad hospitalaria, especialmente en los servicios neonatales y obstétricos. En Valle del Cauca, los recursos están destinados a medicamentos, insumos y dotación médica para robustecer la capacidad de atención en salud de la población afectada. Mientras tanto, en Chocó, la ayuda incluye bancos de materiales y herramientas, carpas y kits de hábitat, además de apoyo logístico y transporte. Los recursos también han permitido la donación de mercados en San José del Palmar y el traslado de ingenieros encargados de realizar valoraciones de infraestructura en diferentes municipios del departamento.

Fundación Bancolombia destaca el alcance de la solidaridad

María Camila Osorio, directora de la Fundación Bancolombia, destacó que las donaciones están permitiendo convertir la solidaridad de los colombianos en acciones dirigidas a las comunidades que enfrentan las consecuencias de la emergencia.

“La solidaridad tiene un valor enorme cuando logra transformarse en acciones concretas para quienes más lo necesitan. Gracias a la generosidad de miles de personas que se han sumado a la campaña #UnidosPorColombia, ya estamos atendiendo las necesidades urgentes de las comunidades en los territorios afectados por el terremoto”. La directiva agregó que el compromiso de la fundación es continuar articulando esfuerzos para que las ayudas lleguen de manera oportuna y permitan acompañar a las personas y familias afectadas. Aunque las ayudas ya están llegando a los territorios afectados, las necesidades continúan. Por esta razón, la Fundación Bancolombia invita a personas, empresas y organizaciones a sumarse a la campaña. Las donaciones pueden realizarse a través de la cuenta de ahorros 24542391932 o mediante el enlace habilitado para aportes en línea de Wompi: https://checkout.wompi.co/l/FRhJpV. El propósito es que los aportes puedan convertirse en ayudas para las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto.

Bancolombia alerta sobre posibles estafas con falsas donaciones

En medio de la respuesta solidaria también existe el riesgo de que ciberdelincuentes intenten aprovechar la situación mediante colectas falsas, enlaces fraudulentos o códigos QR sospechosos. Por ello, Bancolombia recomienda verificar siempre el destino de los recursos antes de realizar una donación. Los aportes deben dirigirse a cuentas oficiales de fundaciones, organizaciones o entidades legalmente constituidas que puedan respaldar de manera transparente el uso de los recursos.

También aconseja evitar transferencias a cuentas personales desconocidas y desconfiar de enlaces recibidos mediante mensajes de texto o códigos QR cuyo origen no pueda ser confirmado. La entidad recomienda comprobar que la organización receptora cuente con canales oficiales de comunicación y mecanismos de rendición de cuentas. Bancolombia recordó además que para realizar una donación mediante transferencia no es necesario entregar información confidencial. Los ciudadanos nunca deben compartir su usuario bancario, clave principal, clave dinámica, número de tarjeta, código de seguridad o fecha de vencimiento. Esto también aplica cuando la solicitud llega por llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales. Si alguien exige este tipo de información como condición para realizar una donación, se trata de una señal de alerta de un posible intento de fraude.

La recomendación busca que la solidaridad de los colombianos llegue efectivamente a las comunidades que más lo necesitan y que los recursos destinados a atender la emergencia no terminen en manos de estafadores. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes