“Santos nos enseñó cómo se hace porque lo hizo con Fedegan , ¿hacemos lo mismo? Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café ”, dijo el miércoles.

En ese sentido, Bahamón habló esta mañana y resaltó que él se debe a quienes le dieron su voto para presidir la Federacafé y no a ninguna corriente política.

“Yo me debo a los cafeteros que me eligieron, yo no soy un político, soy un gerente, y estoy aquí para ponerle el pecho a las dificultades que tiene la caficultura”, dijo el líder gremial a Blu Radio.

Agregó que fue elegido por los 15 comités cafeteros, en democracia, y en su concepto “no deja un buen sabor de boca recibir del presidente (Petro) una expresión en ese sentido”.

También habló de las declaraciones de Petro sobre su salario, en el sentido de que “un cafetero campesino se gana al año, en promedio, unos $12 millones, ¿cuánto se gana el presidente de la Federación? Se gana 200”.

Bahamón negó que este sea el monto que devenga y anotó que su sueldo está en el orden de los $60 millones (mensuales), porque en el marco de la elección del nuevo gerente se bajó un 30% la remuneración para el cargo.