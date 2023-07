“El año pasado el precio de la carga de café llegó a $2,5 millones, marcando precios históricos. Y estaba mejor pago que en Ecuador y Brasil. Eso fue muy tentador para ellos y comenzaron a mandar café a Colombia. Hay que recordar que Ecuador produce café arábigo, el mismo que hay aquí. Y aunque no tiene la misma calidad, si mezclan, sobre todo cuando es expuesto a una alta tostión, pasa de agache . Por el contrario, Brasil produce en su mayoría la variedad robusta, que no se cultiva aquí, pero que es muy utilizado para mezclas y solubles”, contó una fuente de la FNC a este diario.

¿La razón? La compra de cerca de 7.000 sacos de café que no eran 100% colombianos. La “olla” se destapó luego de que Buencafé, la fábrica de café liofilizado de la Federación, rechazara un lote comprado por Almacafé al comerciante del Huila, Guillermo Pineda, por $14.300 millones, pues estaba mezclado con grano extranjero robusto, una variedad de muy baja calidad que ni siquiera se produce en Colombia.

El meollo del asunto está en que el café de tipo robusto se identifica “a plena vista”, pues una de sus características es que son mucho más circulares, amarillentos y, principalmente, la línea que tienen en el centro es recta, no curva como en el caso del arábigo.

“Un café arábigo de otro país, por ejemplo, no se distingue tan fácil. Pero la variedad robusta se saca a puro ojo, no se necesita de expertos ni máquinas para detectarlo. Por eso, cuando en Buendía hicieron las pruebas de taza se destapó todo”, sostuvo la fuente.

Y agregó que esto es bastante grave, pues la promesa de valor de Buendía es que su café es 100% producido en tierras colombianas. “Ahí lo que se está investigando es hasta dónde no se vio y hasta dónde no se quiso ver (...) Hubo alguien en la cadena que no se dejó comprar y ese fue el que alzó la mano”, dijo.

Esta negociación le supuso pérdidas a la FNC por unos $14.300 millones. Este diario conoció que contra el comerciante Pineda pesa una denuncia por estafa interpuesta por Almacafé. Y aunque estuvo “perdido” unos días, ayer se presentó ante el juzgado y compareció.

Tensa relación con el gobierno

Si por un lado llueve por otro no escampa. Desde que se posesionó como gerente de la FNC, Germán Bahamón no ha logrado tener una comunicación fluida con el presidente Gustavo Petro. Esto, en parte, debido a diferencias en posturas políticas y opiniones de años atrás, las mismas que ahora parecen seguir impidiendo un acercamiento.

Álvaro Jaramillo, gerente del Comité de Cafeteros de Antioquia, expresó que “las citas pedidas por nuestro gerente al señor presidente no se han dado (...) La semana pasada había Comité Nacional, pero el día anterior fue cancelado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Se espera que el próximo miércoles 2 de agosto se pueda llevar a cabo la reunión”.