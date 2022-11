¿La razón? Esta medida sería costosa para el recaudo de impuestos y no está impulsando tanto las ventas, ya que se esperarían ventas durante esa jornada de alrededor de $13,9 billones y ventas no gravadas de $1,45 billones, lo que implicaría un costo fiscal de $276.000 millones.

“Estas ambigüedades se suman a una serie de dificultades que ya se han identificado con relación a este tipo de iniciativas y que apuntan a no realizar la jornada de diciembre: entre otras, que no constituyen necesariamente alivios tributarios sustanciales para las personas o que los aumentos en las ventas terminan sin efecto, porque los contribuyentes reducen sus compras antes y después del impulso asociado al festivo”, advirtió la Dian.

Y destacó que si bien el recaudo de impuestos nacionales ha mostrado un buen comportamiento en el 2022, no es aconsejable renunciar a los ingresos que por concepto de IVA se puedan generar en ese día, toda vez que el contexto para el próximo año no es el mejor en términos económicos y que no se sabe si, dada la época de bonanza que parece está por terminar, el costo fiscal se exceda o se alimenten subidas de precios adicionales, a causa del volumen de ventas, que incidan en la ya alta inflación.

Así las cosas, el Gobierno no ve recomendable mantener el último día sin IVA del año. “No solo estamos a menos de 15 días de su realización, lo cual implica costos administrativos y de preparación considerables, sino que a la fecha no es claro si estos festivos tributarios son una herramienta que se justifique en términos de sus mayores beneficios frente a sus posibles costos”, se puede leer en el proyecto de decreto.