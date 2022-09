Tras los señalamientos hechos por el exvicepresidente German Vargas Lleras en contra del denominado Sindicato Antioqueño, la holding de infraestructura, Grupo Argos, salió al paso de las afirmaciones publicadas en su columna dominical en el periódico El Tiempo.

Frente a la auditoría solicitada por el Grupo Gilinski para Grupo Sura, iniciativa que Argos no apoyó, se indicó que “la posición de Grupo Argos durante la asamblea del 24 de agosto de 2022, frente a la auditoría consistió en insistir en la necesidad de respetar lo dispuesto en la ley y en los estatutos de Grupo Sura, que atribuyen a su junta directiva, no a la asamblea de accionistas, la función de ordenar auditorías especializadas. No aceptar una usurpación de funciones de la junta directiva por parte de la asamblea es particularmente relevante en este caso, teniendo en cuenta que la junta directiva de Grupo Sura y su revisor fiscal han informado que actualmente se encuentran en proceso de evaluar las observaciones realizadas por éste último sobre los estados financieros”.