Ganancias de Grupo Argos cayeron 21% durante el primer trimestre

Grupo Argos, conglomerado empresarial paisa, explicó que el inicio de 2026 estuvo marcado por un desempeño sólido en sus negocios de materiales de construcción, concesiones e inmobiliario, lo que permitió compensar parcialmente el efecto negativo registrado en el negocio energético durante enero y febrero. La compañía señaló que los menores precios de la energía en bolsa impactaron los resultados de Celsia y, en consecuencia, los estados financieros consolidados del trimestre. Sin embargo, aseguró que esta dinámica comenzó a mejorar desde marzo y ha mantenido una tendencia más favorable durante abril y mayo.

Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, afirmó que los resultados operativos reflejan la fortaleza del portafolio y la transformación adelantada por la organización. “Los resultados operativos del primer trimestre confirman la calidad de los negocios y la solidez de una transformación que dejó a Grupo Argos con una estructura más simple, un portafolio enfocado y activos en sectores esenciales para el desarrollo. Nuestra tarea es acelerar la ejecución, profundizar la eficiencia, reducir deuda, fortalecer la rentabilidad de los negocios y hacer más visible el valor del portafolio para nuestros accionistas”, expresó el empresario. Como parte de su estrategia de generación y transferencia de valor, la asamblea de accionistas aprobó en marzo un nuevo programa de recompra de acciones por hasta $500.000 millones durante los próximos tres años. La iniciativa comenzará a operar la próxima semana y responde, según la compañía, a la existencia de una brecha significativa entre el precio de mercado de la acción y el valor fundamental del conglomerado.

El grupo indicó que esta será la primera de varias medidas orientadas a incrementar la liquidez de la acción, fortalecer los mecanismos de retorno para los accionistas y hacer más visible el valor del portafolio corporativo, tomando como referencia aprendizajes del programa Sprint desarrollado por Cementos Argos.

Cementos Argos aumentó Ebitda y avanzó en su reorganización internacional

Cementos Argos contabilizó ingresos por $1,2 billones durante el primer trimestre de 2026 y un Ebitda de $270.000 millones, con un crecimiento de 5% frente al mismo periodo del año anterior. La empresa reportó volúmenes de cemento por 2,1 millones de toneladas, un aumento de 4%, mientras que los despachos de concreto alcanzaron 570.000 metros cúbicos, con un crecimiento anual de 9%.

La compañía destacó además que continúa avanzando en la separación entre Argos Materials, plataforma enfocada en el reingreso al mercado de Estados Unidos, y Argos Latam, proceso con el que busca fortalecer su flexibilidad estratégica y acelerar la generación de valor. Por su parte, Celsia reportó ingresos por $1,3 billones y un Ebitda de $363.000 millones durante el trimestre, cifras que representaron caídas de 12% y 21%, respectivamente. La compañía explicó que el comportamiento obedeció principalmente a menores precios de comercialización de energía en un contexto de alta hidrología durante los dos primeros meses del año. Dentro de sus prioridades para 2026, la empresa mantiene el objetivo de reducir su deuda neta en cerca de $1 billón, profundizar la simplificación de su estructura y avanzar en iniciativas de eficiencia operativa para fortalecer la rentabilidad.

Además, proyecta incrementar en 1.000 puntos básicos el margen Ebitda de su negocio de servicios de energía en los próximos años y reducir más de $74.000 millones en gastos operacionales durante 2026, con una meta acumulada superior a $150.000 millones frente a la base de 2024. En esa línea, en abril cerró la venta de seis pequeñas centrales hidroeléctricas en el Valle del Cauca, que suman 12,6 megavatios, recursos que serán destinados a reducir deuda. A su turno, Odinsa observó ingresos por $117.000 millones durante el primer trimestre, con una reducción de 10% frente al mismo periodo de 2025.

El Ebitda llegó a $94.000 millones, con una disminución de 14%, mientras que la utilidad neta se ubicó en $84.000 millones, 15% inferior al año anterior. La compañía explicó que el resultado estuvo influenciado por la ausencia de la valorización extraordinaria contabilizada en 2025 asociada a la incorporación de la segunda fase del Túnel de Oriente. En operación, Odinsa Vías movilizó 10,4 millones de vehículos y alcanzó un tráfico promedio diario cercano a 116.000 automotores. Odinsa Aeropuertos tuvo un tráfico total de 13,3 millones de pasajeros, de los cuales 12 millones correspondieron al Aeropuerto Internacional El Dorado, con un crecimiento de 10% anual.

La empresa indicó que actualmente está enfocada en la financiación de iniciativas privadas estratégicas para la conectividad y competitividad del país, así como en ajustes organizacionales y de gastos que le permitirían reducir más de 30% el SG&A durante el segundo semestre de 2026.

Negocio inmobiliario fortaleció generación de caja

El negocio de Desarrollo Urbano de Grupo Argos reportó ingresos por $29.000 millones durante el trimestre, con un crecimiento de 39% frente al mismo periodo de 2025.

En términos de generación de caja, los ingresos de flujo de caja crecieron 49%, mientras que el flujo de caja bruto alcanzó $30.500 millones. Durante el primer trimestre de 2026, Grupo Argos consolidó ingresos por $2,7 billones, 7% menos frente a la base comparable del mismo periodo de 2025. El Ebitda se ubicó en $713.000 millones, con una reducción de 12%; la utilidad neta alcanzó $194.000 millones, 21% menos; y la utilidad neta controladora fue de $87.000 millones, una caída de 23%. La compañía destacó que los negocios cementero e inmobiliario aportaron un incremento conjunto de $18.000 millones en Ebitda, compensando parcialmente la contracción de $95.000 millones registrada en energía.