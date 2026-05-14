Ganancias de Grupo Argos cayeron 21% durante el primer trimestre

Grupo Argos, conglomerado empresarial paisa, explicó que el inicio de 2026 estuvo marcado por un desempeño sólido en sus negocios de materiales de construcción, concesiones e inmobiliario, lo que permitió compensar parcialmente el efecto negativo registrado en el negocio energético durante enero y febrero.
La compañía señaló que los menores precios de la energía en bolsa impactaron los resultados de Celsia y, en consecuencia, los estados financieros consolidados del trimestre. Sin embargo, aseguró que esta dinámica comenzó a mejorar desde marzo y ha mantenido una tendencia más favorable durante abril y mayo.