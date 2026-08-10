Grupo Cibest aumenta 87,38% su utilidad y explica alcance de la venta de Banistmo

Grupo Cibest presentó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, periodo en el que observó un crecimiento de 87,38% en su utilidad neta frente al periodo anterior, acompañado de una mejora en sus principales indicadores de rentabilidad.
El balance también permite conocer el desempeño acumulado entre enero y junio. En este periodo, la utilidad neta atribuible a los accionistas de la matriz alcanzó $4,19 billones, con un incremento de 18,66% frente al primer semestre de 2025.