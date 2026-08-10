Grupo Cibest aumenta 87,38% su utilidad y explica alcance de la venta de Banistmo

Grupo Cibest presentó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026, periodo en el que observó un crecimiento de 87,38% en su utilidad neta frente al periodo anterior, acompañado de una mejora en sus principales indicadores de rentabilidad. El balance también permite conocer el desempeño acumulado entre enero y junio. En este periodo, la utilidad neta atribuible a los accionistas de la matriz alcanzó $4,19 billones, con un incremento de 18,66% frente al primer semestre de 2025.

El Grupo también logró ampliar su margen neto de interés hasta 7,94%, pese al escenario de apreciación del peso colombiano.

Venta de Banistmo por US$1.418 millones

Uno de los principales acontecimientos del periodo fue la culminación de la venta de Banistmo, operación que se perfeccionó el pasado 30 de junio. Grupo Cibest transfirió el 100% de las acciones de Banistmo a Banco La Hipotecaria, filial de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, por un valor de US$1.418 millones. Con el cierre de la operación, Banistmo dejó de ser una subsidiaria de Grupo Cibest y pasó a ser propiedad exclusiva del grupo Inversiones Cuscatlán. La transacción tuvo efectos tanto en la estructura financiera como en los estados consolidados de la organización. Entre ellos se encuentran movimientos en el rubro de Otro Resultado Integral acumulado, derivados de la salida de las reservas asociadas a Banistmo. El informe señala que se produjo una disminución en las reservas durante el trimestre por los efectos contables relacionados con la salida de esas reservas, movimiento que fue compensado en las utilidades retenidas. La desconsolidación de Banistmo también se reflejó en el estado de situación financiera de Grupo Cibest.

Entre las variaciones más relevantes aparece una reducción trimestral de 35,29% en Otros activos y de 34,04% en Otros pasivos, movimientos que el informe relaciona con la salida de la entidad del perímetro de consolidación. En el estado de resultados consolidado también se observa el efecto de la operación en las operaciones discontinuas. Estas observaron una pérdida neta de $85.753 millones en el segundo trimestre de 2026, frente a una utilidad de $50.053 millones en el trimestre anterior. Se indicó que los recursos obtenidos por la desinversión, equivalentes a US$1.418 millones, hacen parte de una estrategia que combina devolución de capital a los accionistas y reinversión en negocios y mercados considerados prioritarios.

Recompra de acciones hace parte del uso del capital

Uno de los mecanismos definidos para maximizar el valor para los accionistas es el programa de recompra de acciones aprobado en marzo de 2026, por un monto de hasta $1,35 billones.

El programa ya se encontraba en ejecución al cierre de junio de 2026 y constituye una de las vías mediante las cuales el Grupo busca retornar capital a sus accionistas. Grupo Cibest señaló que otro elemento destacado en el balance es la evolución de los gastos por provisiones, que disminuyeron y contribuyeron a fortalecer los resultados. El comportamiento estuvo favorecido por recuperaciones de cartera y por un entorno macroeconómico que el Grupo describe como estable. Esta combinación permitió reducir la presión de las provisiones sobre los resultados y respaldó la mejora de la rentabilidad durante el trimestre.

El desempeño se produjo, además, en un contexto de apreciación del peso colombiano, factor que podía generar presiones sobre los resultados de una organización con operaciones en diferentes mercados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas