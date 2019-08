Guerra comercial afecta ventas externas del país

Tras la visita del presidente Iván Duque a China, se logró la firma del Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para habilitar la exportación de aguacate Hass a ese mercado. También, se acordó que Colombia exportará a ese país cuatro millones de cajas de banano por valor de 40 millones de dólares anuales.

“Creo que es muy importante generar un relacionamiento a largo plazo con Asia Pacífico, no solo de un Gobierno. La cultura asiática no hace negocios con quienes no conoce, entonces, si no nos aparecemos por allá, pues no nos van a comprar”, destacó Díaz.

Precisamente la meta del Gobierno a 2022, es lograr que las exportaciones no minero energéticas (excluyendo productos extractivos), pasen de los 23.800 millones de dólares en 2018 a 27.000 millones a 2022. Esto incluye productos del agro, manufacturas y otros sectores no extractivos.

Para los primeros seis meses del año, estos productos representaron 11.956,4 millones de dólares, un poco más de la mitad de la cifra total de las exportaciones (20.246,8 millones de dólares).

Paradójicamente, las ventas de Antioquia van creciendo, pese a ser el departamento que más pesa en ese segmento, pues aporta el 19,4 %. El departamento pasó de vender 2.291,8 a 2.315,6 millones de dólares en productos.

Pero no ha sido la única región con crecimiento en este tipo de exportaciones. Meta ha aumentado un 235,2 % las ventas de este tipo, pasando de 2.250 millones de dólares a 7.541 millones de dólares en el primer semestre.

Otro departamento que se destaca es Norte de Santander, el cual ha estado muy cerca de duplicar la cifra, desde los 150.858 millones de dólares hasta 213.045 millones de dólares entre enero y junio.