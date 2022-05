Hasbro: la clave para que no muera la industria juguetera es anticiparse La multinacional creadora de My Little Pony abrió una subsidiaria en Colombia desde 2011 y genera unos 200 empleos en el país. Creen que este mercado puede crecer.

Los juegos de mesa, según Andrés Gómez, gerente regional de Hasbro para América Latina, son la categoría que más crece después de la pandemia en el negocio. FOTO getty