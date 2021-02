“Hay potencial turístico pero no capacidad”: secretario de Turismo Antioquia

Ser un referente en la industria de la producción y comercialización de artículos para aseo, limpieza y desinfección en Antioquia y las principales ciudades capitales de Colombia no le bastó, y hoy en día sueña en grande: sumar 100.000 dólares en exportaciones a Ecuador este año. Se trata de Industrias Frotex, con sede en Itagüí, pero con la mira puesta en América Latina. Andrés Hincapié , gerente general de la compañía, cuenta que, tras 35 años de operaciones, su primera exportación llegó en el último trimestre del año anterior, justamente, a Ecuador. “Lo más difícil de exportar es cambiar el chip de pensar en lo local y en donde nos conocen, además de empezar a estructurar el salto internacional con las cualidades de los productos y los competidores que se tendrían. Lo mejor de hacerlo es darte cuenta que tu oferta puede ser exitosa en otros mercados”, asegura Hincapié. Así se animó a dar el salto de la mano de ProColombia y su primer envío al vecino país sumó 15.000 dólares; casi que, de inmediato, el proceso siguió y esta vez el destino fue Perú, al que arribaron con su crema multiusos y aprovechando a su vez la llegada de Dollarcity a dicho territorio. Se trata de los primeros pasos del sueño de esta compañía antioqueña que ya trabaja en su plan 2021, pues no solo son esos 100.000 dólares los que marcan el horizonte, también el esfuerzo para ganar más clientela en el exterior. “Este año esperamos poder entrar a dos países entre Panamá, Costa Rica y Guatemala de la mano de los aliados actuales, u otros”. De paso, también hay margen para pensar en el 2022, y el objetivo allí también está claro: empezar a venderle al mercado mexicano. “Venimos trabajando en una alineación de la compañía con la globalización y la actualidad del sector de consumo masivo en la categoría de aseo-hogar”, explica el gerente, quien además exalta que en Colombia se encuentra en las principales cadenas retailers .

¿Hacer una exportación sin que se mueva un barco o un avión? Es posible y Sinapsis Digital es la prueba. Esta compañía antioqueña, que tiene como objeto principal la animación 3D y productos relacionados como render, recorridos virtuales y producciones audiovisuales, llegó a Miami, Florida, sin salir de Medellín. “Comencé a asistir a ferias y macrorruedas internacionales. En una de ellas, en Estados Unidos, conocí una empresa y es así como en 2018 logramos hacer la primera exportación de un servicio, que es uno de los más fuertes: un recorrido en realidad virtual en 3D, de 360 grados, por un valor de 2.000 dólares”, recuerda Felipe Agudelo, director de proyectos y comercial de la firma. Sobre el proceso, detalla que fue difícil porque el socio no creía que sus servicios los compraran en Estados Unidos, que “es la meca del 3D”, pero a punta de trabajo y consistencia Sinapsis avanzó a tal punto que el año pasado 35 % de sus ingresos fueron por concepto de ventas al exterior. “La exportación de bienes es más difícil que la de servicios; en la segunda no hay intercambio físico, todo se hace a través de la red y solo hay flujo de información y de dinero”, opina Agudelo. Una de las mejores partes de negociar con clientes extranjeros, manifiesta, es que desde el principio se habla con cifras claras, presupuestos y plazos para hacerlo, algo que en ocasiones se puede dificultar en Colombia. Para empresarios que piensen entrar a nuevos mercados, el directivo expresa lo que, a su parecer, son las claves para lograrlo y sobre todo, mantenerse: “Disciplina, constancia, fe y no dejar de tocar puertas”. Ahora, queda tela por cortar. Según la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES) del Dane, en el tercer trimestre de 2020 las exportaciones de servicios de telecomunicaciones, informática e información sumaron US$ 85 millones y cayeron 18 % frente al mismo lapso de 2019.