Emprendedor angustiado

Andrés Montoya es el creador de El Amañao y antes de ingeniarse este modelo de cafeterías rodantes, incursionó en comidas, ropa y calzado. Siempre laboró en el centro de Medellín y eso, según narró, le permitió percatarse de que hacía falta “carritos bonitos con buen café de origen para vender en el centro”.

“Entonces yo dije: voy a ensayar a ver si funciona. Me fui a vender en el carrito y fue súper exitoso. En 18 meses construí otros cuatro carritos; cada uno me costaba como $1.100.000, pero eran muy artesanales. Ahora tenemos un fabricante que nos hace un producto de mucha mejor calidad”, comentó Montoya.

Su intuición parecía ser correcta y el negocio estaba facturando. Sin embargo, ese mismo año cayó la pandemia y los siete meses de cuarentena lo pusieron en jaque.

“Prácticamente —relató— me fui para la calle. En esa situación, un primo me abrió las puertas de su hogar para poder estar ahí. Eso me generó una empatía muy grande porque entiendo que hay muchas personas que pasan por lo mismo a diario y no tienen una red de apoyo”.