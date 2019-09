Hoy Medellín se teñirá de naranja con la Cumbre

“Hemos ampliado el espectro audiovisual que cubre. Es decir que ya no solo es cine, sino también series de televisión y otros formatos como videojuegos”, señaló el recién designado Viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, Felipe Buitrago, quien además fue coautor del libro que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2013 con Duque: ‘La economía naranja, una oportunidad infinita’.

También, se creó para el cine un nuevo formato de estímulos. “Es un crédito tributario, es decir, no es una transferencia directa que les hacemos, sino la empresa tendrá que escoger si prefiere el reembolso o el crédito. Es una figura novedosa que permitirá otorgar los estímulos de manera más dinámica”, añadió.

Las Áreas de Desarrollo Naranja (ADN) son otra de las iniciativas, con las cuales se busca fortalecer el espacio público para que ciertos espacios se conviertan en lugares de convergencia cultural.

Un ejemplo en Medellín es el Perpetuo Socorro, un área estratégica de 62 hectáreas que cuenta con 17 barrios y hace parte de la comuna 10 (La Candelaria), la cual cuenta con el respaldo de la Alcaldía, Findeter y el Sen.a.

No obstante, hay actores del llamado sector naranja que son escépticos y aún no entienden el concepto, ni el objetivo del Gobierno de agrupar tantas actividades en un solo paquete. “Es un concepto confuso, porque abarca muchas industrias y creo que no se ha comunicado bien”, señaló Juan Fernando Ospina, director del periódico Universo Centro