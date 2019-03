El agro paisa urge por el registro y control del ICA

En ese contexto, Juan David Mondragón, gerente de Procolhass, reclamó un mayor esfuerzo para que iniciativas emergentes del sector rural, como la producción y exportación de aguacate variedad Hass, puedan consolidarse y conquistar los mercados internacionales.

“En municipios antioqueños como Urrao y Sonsón, en donde hay cultivos establecidos no están llegando los técnicos a apoyar el programa de vigilancia de plagas”, comentó el empresario.

En el mismo sentido se expresaron los floricultores del Oriente antioqueño, quienes señalaron que la falta de contratación de personal en el ICA tiene en dificultades a este sector agrícola, en cuanto a las visitas de renovación de registros y control fitosanitario, pues empresa a la que se vence registro no puede exportar.

A su turno, el gerente en Antioquia de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Rodrigo Patiño, manifestó que sus afiliados también han expresado algunas inquietudes.

“Se está trabajando para hacer más eficiente el tema sanitario, se entiende que existen dificultades por la gran cantidad de predios y productos exportables que están en procesos de certificación y más aun con el impulso grande que está dando el gobierno a la agroindustria, declaró.

También recordó que hay avances en uchuva, aguacate, gulupa, cítricos, entre otros productos de exportación con los que los empresarios quieren llegar al extranjero, y para lo que es necesario certificar buenas prácticas.

Comercializadores que hablaron con este diario y que pidieron no mencionar sus nombres añadieron que nuevos productores, que están necesitando el registro ICA como predio exportador, no tienen forma de cumplir este requerimiento. “Eso quiere decir que el cultivador no puede ofrecer la fruta, y nosotros como comercializadores internacionales no la podemos comprar”.