La factura tributaria para empresas superaría los $10 billones

El gobierno Petro buscó en 2025 aprobar una ley de financiamiento con la que pretendía recaudar $26,3 billones anuales para cubrir el déficit fiscal y financiar el presupuesto de 2026, lo que equivalía aproximadamente a un monto entre US$6.300 y US$6.500 millones, cerca del 1,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el Congreso no aprobó esa iniciativa. Aun así, el panorama tributario para las empresas cambió a través de diferentes decretos, ajustes regulatorios y medidas fiscales que impactaron a varios sectores productivos.
De acuerdo con Andrés Chamás, director de Iberoamericana de Nacionalidades, el efecto económico para el sector empresarial no estuvo sujeto únicamente a la suerte de la reforma tributaria.