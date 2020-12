Digitalización ya no es una tarea, sino una necesidad

Si bien existen las iniciativas de reglamentación desde el legislativo, aún no se encuentran en instancias definitivas. Ejemplo de ello es la propuesta de Rodrigo Lara, la cual por lo pronto va rumbo al primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Recordemos que son cuatro los debates por los que tienen que pasar las propuestas para convertirse en una realidad. Del mismo modo, lo ideado por Mauricio Toro, del Partido Verde, apenas se radicó en la Comisión Séptima del Senado, por lo que se han hecho audiencias en esta instancia, pero aún no se ha votado. A mediados de este año Toro radicó una queja disciplinaria contra el presidente Iván Duque, y cuatro miembros de su gabinete, porque, según él, no se cumplió lo ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo, que estipulaba la necesidad de una legislación apropiada para trabajadores de la economía colaborativa.