El valor récord con el que cerrará este año la cosecha cafetera, que podría superar los $14,5 billones, no deja tranquilos a los productores del grano, quienes ven en el fenómeno de La Niña, la menor producción y la reducción de precios las grandes amenazas para el año 2023.

“En ese sentido, sigue siendo un reto que la industria global reconozca a los productores un ingreso no solo digno para garantizar la sostenibilidad de toda la cadena, sino que les permita prosperar.

No obstante, la prolongación de las lluvias, por más de 28 meses, están afectando la producción de diferente manera en las regiones cafeteras. Es así como en el Suroeste antioqueño hay cultivadores que han reportado mermas hasta del 50%, pero en Santander la cosecha ha sido mejor. En promedio la reducción de la cosecha en el año cafetero, contabilizado de octubre de 2021 a septiembre de 2022, fue del 13%.

“Colombia cuenta con una oferta ambiental y social en la Orinoquía y en otras zonas, incluso algunas que han sido epicentro del conflicto, que resulta adecuada para el cultivo de este tipo de granos. Más aún, esta producción puede ser una alternativa para sustituir las importaciones de unos 1,8 millones de sacos que entran para la producción de mezclas y de café soluble”, dijo Ocampo.

En ese sentido, comentó que las normas le otorgan facultades al Comité Nacional de Cafeteros para fijar las políticas de comercialización a nivel internacional y nacional del café colombiano, por lo que el objetivo de la administración Petro sería aprovechar la regulación para impulsar la exportación de ese tipo de café.

Pero, ¿esta idea iría en contra del histórico reconocimiento que tiene el grano colombiano como el más suave del mundo? Según el ministro esto no ocurriría. “Es importante anotar que el contrato de administración del Fondo Nacional se refiere a café colombiano, que en su significado natural y obvio no es otra cosa que todo cultivo de café, de cualquier especie, desarrollado dentro del territorio nacional. Esta clasificación resulta diferente a la de Café de Colombia protegido mediante la figura de la Denominación de Origen”, explicó.

Adicionalmente, Ocampo anotó que si se tiene en cuenta que para la liquidación de la contribución cafetera (seis centavos de dólar por libra exportada), se toma como referencia el precio representativo por libra del café suave colombiano, esta no se aplicaría a la exportación de café robusta producido en Colombia.

No obstante, la idea no fue bien acogida en el seno de la Federación, pues fue el propio gerente quien mencionó que si bien el tema del café robustas es experimental e interesante, el gremio no hace parte de esos ensayos.

Otro frente de trabajo es el de la renovación que es clave para mantener unos cultivos jóvenes y altamente productivos, para que genere buenos ingresos para las familias campesinas.

Es así como existe el interés del gobierno de respaldar la renovación del parque cafetero mediante la entrega de incentivos para la fertilización de la zoca de cafetales, así como la destinación de recursos del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para la renovación por siembra de variedades resistentes a la roya, pero el ministro evitó mencionar los recursos que se destinarían para apoyar estas ideas. (ver Para saber más).