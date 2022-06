La junta directiva de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) designó en las últimas horas a Juan Emilio Posada Echeverri como el nuevo presidente de la organización.

Así, el actual consejero presidencial para la competitividad y gestión pública, y quien fuera pieza clave para destrabar toda la gestión relacionada con el crédito que le otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a EPM para la construcción de la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), asume el mando de la filial de Ecopetrol para apoyar a la petrolera en el tema de la transición energética.

Y la tarea que tiene por delante el nuevo presidente de ISA no es nada sencilla, si se tiene en cuenta que los retos no solo están en los negocios de transmisión eléctrica que desarrolla no solo en Colombia, sino también en Brasil, Perú y Chile.

A lo anterior se suma la reorganización que le viene dando ISA al segmento de concesiones viales, derivado de un acuerdo con Constructora El Cóndor en meses pasados, y a los negocios de telecomunicaciones.