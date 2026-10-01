Juan Valdez, Starbucks y Tostao’ lanzan promociones especiales por el Día del Café

Este 1 de octubre el café vuelve a ser protagonista en Colombia y varias cadenas y cafeterías se sumaron a la celebración con promociones, productos especiales, degustaciones y regalos. Algunas opciones incluyen café gratis, vasos reutilizables y combos a precios especiales.
El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre y es una fecha para reconocer a quienes hacen parte de la cadena cafetera, desde los productores hasta quienes preparan y sirven la bebida. En Colombia, además, la celebración coincide con el inicio de un nuevo año cafetero.
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Para quienes quieren aprovechar la fecha y tomarse un café con algún beneficio adicional, estas son algunas de las promociones anunciadas para este jueves.