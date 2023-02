Según el mandatario hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica, y ejemplificó “si aquí llega una fibra óptica hay un aparatico, irradia sin que lo veamos una señal, entonces uno con la clave coge el wi-fi”.

En su discurso Petro cuestionó que sean compañías como Claro o Movistar las que instalen estas redes. “¿Por qué no la puede poner la acción comunal? ¿Por qué la juventud no puede?”. Y recordó que hace algunos años en toda parte había “parabólicos, que eran unos señores muy, muy audaces que ponían unas antenas inmensas. De ahí salía una red de fibra óptica a las casas y vendían servicio de televisión. La televisión que uno no veía normalmente, la podía ver por el cable de ellos. Se fueron transformando, porque esa misma red de fibra óptica que ya no es tanto para vender servicio de televisión, les servía para vender paquetes de internet, de comunicaciones”.

En ese sentido sugirió organizar las comunidades de conectividad en cada barrio, y en las regiones donde no llega ni Claro ni Movistar se pueda brindar por parte de las comunidades el servicio de telecomunicaciones e, incluso, no solo para ver qué nos muestran aquí, sino para que los jóvenes del barrio, las jóvenes hagan el arte y lo transmitan. De ese manera, insistió se podría construir una comunidad, que no solo recibe información, sino que entrega información en todo el país.

El pasado 6 de febrero, en la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, Petro había dado una puntada: “Tierra para el campesino, sí, pero fibra óptica para toda la población que es la nueva tierra del Siglo XXI”.