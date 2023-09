“Una de las integrantes del Comité de Auditoría da parte del Consejo Directivo de que en la calle había un rumor de que supuestamente habían sacado unos recursos de la caja a través de una figura de Mandato Salud, quién sabe para qué. Entonces se arma esta polémica. Para resumirte: el Consejo Directivo debate esta situación ampliamente desde septiembre del año pasado, en noviembre la Revisoría Fiscal pide un concepto a una oficina especializada en temas de liquidación, para lo cual se elige al bufete de Abogados Negret de Bogotá, quienes explican a la revisoría que no hay ningún problema, y que estuvo bien manejada la situación. La revisoría Fiscal, que la hace KPMG, encuentra ajustado ese concepto y lo acepta, y el Consejo Directivo también lo recibe así, no como algo vinculante, como quiere hacer ver la Superintendencia, sino que entiende las razones expuestas por los expertos.

“A quien le corresponde hacer la vigilancia y control de esos recursos del mandato no es a la Superintendencia del Subsidio Familiar, sino a la Superintendencia Nacional de Salud, y nosotros en diciembre del año pasado presentamos un informe de rendición de cuentas de lo que había sido el mandato hasta ese momento, y hasta ahora no hay ninguna observación de la Supersalud al respecto”.

Y atendiendo esas facultades que teníamos como mandatarios, no habría que solicitarle autorización al Consejo Directivo de Comfenalco Antioquia, porque ya estamos hablando de un programa extinguido, es decir, ya no hace parte de los negocios ni de las líneas de programas de la caja, y es una responsabilidad que recae en los mandatarios. Ese tema quedó debidamente registrado incluso en los estados financieros”.

Y eso es lo que alega la Supersubsidio...

La Superintendencia, si tú miras la resolución, en varias partes dice que al parecer no hay claridad, pero no obstante que no hay claridad, ellos como que toman el beneficio de la duda a su favor, y lo que hacen es intervenir mientras que esta situación se aclara”.

¿Y a usted lo requirieron de la Supersubsidio para que diera explicaciones?

“En el primer semestre hubo una visita en muy buenos términos, pero hace dos semanas me hicieron una entrevista muy fuerte, que partía de un prejuzgamiento de la interpretación que ellos tenían. Me extraña que esa entrevista no es coherente con la resolución, porque parecían muy convencidos de que los recursos eran de la Caja y ahora dicen que no saben de quién son”.