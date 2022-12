Con una inflación tan alta, muchos colombianos esperan encontrar promociones para comprar los aguinaldos navideños. Muchos ya aprovecharon el Cyber Lunes y el Black Friday, pero otros aplazaron las compras. Con la cancelación del último Día sin IVA, se esfumó la que sería la gran jornada comercial navideña. Al ser preguntado si el comercio electrónico ofrecerá los descuentos que la gente está buscando, el presidente de la CCCE contestó que “una jornada específica de descuentos ya no se hará este año. Sin embargo, cada comercio realiza actividades individuales, en los que se pueden presentar este tipo de beneficios para los usuarios”. De otro lado, resaltó que los comercios han hecho considerables inversiones para robustecer las plataformas y eliminar las molestas filas virtuales. “Ya estas plataformas son totalmente flexibles en función de los volúmenes de público, entonces ha sido una de las mejoras más importantes, con lo que podemos dar garantía para que esas fallas no se vuelvan a presentar, a pesar de que en jornadas especiales como los días sin IVA el tráfico aumenta 18 o 20 veces”, dijo Álvaro Umaña.

El Cyber Lunes, según el presidente de la CCCE, es una jornada que calienta los motores para la temporada decembrina y el comportamiento de los compradores en esa fecha dejó ver que la categoría que más se está buscando en el país es el turismo. La búsqueda de tiquetes aéreos, paquetes de viajes y hoteles lideran las métricas. A este renglón, de acuerdo con Umaña, le sigue “todo lo relacionado con tecnología y, por último, todo lo relacionado con moda. Yo creo que estas categorías serán las que presenten el mayor volumen en esta época navideña”. Aunque la gente se está animando a comprar por Internet, una de las más grandes barreras que tiene el canal es la logística para entregar los paquetes. No obstante, el presidente de la CCCE sostuvo que “ahí se ha hecho un trabajo importante por parte de operadores que se han especializado en el servicio de la última milla y que se integran con los grandes operadores logísticos que ya tienen una cobertura del 100% en el país. Hay retos muy importantes en temas como el código postal, que al no estar bien implementado complica llegar a muchas direcciones”.

“Hay muchas ventajas al comprar en comercio electrónico, podrán hacer sus compras en cualquier momento del día; también podrán acceder a comercios en mercados internacionales y así se puede acceder a todos los productos que a veces no están disponibles en el país”, resaltó el presidente de la CCCE al preguntarle por las bondades de comprar en línea. Así mismo, resaltó que “Internet es una gran herramienta para comparar precios y productos, así podemos hacer un proceso de búsqueda e investigación que nos permita tener una compra mucho más efectiva y que se adapte mejor a los presupuestos que cada uno tenga. En estos momentos en que la movilidad es tan complicada, nos ahorramos tiempos de desplazamiento, tiempos que son muy importantes para compartir en familia y para descansar”. El jefe gremial reconoció que la pandemia de la covid-19 fue un suceso que impulsó las compras online y sirvió para que ese 13% de la población que actualmente pide por Internet comprendiera que el ejercicio se puede hacer de manera, ágil y segura.

Teniendo en cuenta que todos los pronósticos macroeconómicos apuntan a una posible desaceleración el próximo año, el presidente de la CCCE hizo notar que “sin duda, el 2023 será un año de muchos retos, específicamente en el tema de comercio electrónico esperamos que siga creciendo pero no a las tasas que hemos visto este año. La expectativa de crecimiento del comercio electrónico total va a ser del 9%, esto nuevamente impactado por las tensiones geopolíticas que hay en el mundo, el tema de la inflación, que si bien el Ministerio de Hacienda dice que va a bajar el próximo año, pues nosotros somos moderados con esa percepción”. Así mismo, indicó que “teniendo en cuenta que los altos precios han impactado los productos y servicios, todos estos serán menos atractivos para los consumidores a quienes también les queda menos plata para gastar en estas categorías de bienes suntuarios como electrodomésticos, tecnología y moda, que no son las prioridades de un hogar colombiano”. En síntesis, el comercio digital sí crecerá el próximo año, pero no al mismo ritmo en que lo hizo durante 2021 y 2022, años de reactivación económica.