Laura Valdivieso asumió presidencia de Asocolflores en medio de presión por tasa de cambio, costos y mercados

Laura Valdivieso asumió la presidencia de Asocolflores en un momento determinante para la floricultura colombiana, con el reto de sostener la competitividad de un sector que exporta cerca de US$2.400 millones y genera más de 240.000 empleos formales.
Su llegada coincide con un entorno exigente, marcado por la necesidad de diversificar mercados más allá de Estados Unidos —destino del 80% de las ventas—, responder a crecientes regulaciones internacionales en sostenibilidad y enfrentar presiones sobre costos y logística, y con una tasa de cambio que no favorece a los exportadores.