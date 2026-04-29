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Perros rescatados en Medellín ayudan a sanar a adultos mayores: Así lo hacen

El programa IAP de la Alcaldía es una estrategia pública liderada por la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, que busca promover el bienestar emocional, social y educativo a través de la interacción entre personas y perros.

  • Uno de los perros que estuvo presente en el hogar geriátrico San Cristóbal. FOTO: Cortesía
    Uno de los perros que estuvo presente en el hogar geriátrico San Cristóbal. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 3 horas
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Recientemente, al refugio de adultos mayores San Cristóbal, ubicado en el barrio Boston llegó un grupo del programa de Intervenciones Asistidas con Perros (IAP) de la Alcaldía de Medellín. La visita poco común despertó sonrisas y emociones profundas entre los ancianos quienes se conmovieron con los “peluditos” que movían sus colas con entusiasmo y con sus miradas llenas de ternura.

Chagualo, Candelaria, Manila y otros tres perros —todos con nombres de barrios de Medellín— protagonizaron una jornada cargada de conexión emocional.

Pero algo poderoso es que estos caninos, provienen del Centro de Bienestar Animal La Perla. Es decir, que son perros rescatados por el Distrito.

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Estos animales lograron algo esencial: activar recuerdos, reducir la ansiedad y devolver a los residentes una sensación genuina de compañía. Para muchos adultos mayores, el encuentro rompió la rutina diaria y abrió un espacio para la emoción y el vínculo.

La Alcaldía detalló que el programa IAP es una estrategia pública liderada por la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, que busca promover el bienestar emocional, social y educativo a través de la interacción entre personas y perros.

Esta iniciativa nació de la política pública de Intervenciones Asistidas creada en 2017, consolidándose desde entonces como un puente entre el bienestar animal y la salud mental de la ciudadanía.


Detrás de cada intervención hay un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales en veterinaria, etología, trabajo social y adiestramiento. Su labor garantiza no solo la calidad de las terapias, sino también el cuidado integral de los animales que participan de las jornadas, muchos de ellos rescatados de contextos de abandono.

“Hay una apuesta por integrar programas sociales de la Alcaldía con el programa de Bienestar Animal de La Perla. Trabajamos de la mano con la Secretaría de Inclusión Social para acompañar, mediante terapias asistidas, a adultos mayores en condición de vulnerabilidad con animales que están en óptimas condiciones para interactuar con las personas”, explicó la secretaria de Medio Ambiente Marcela Ruiz.

Trabajar con perros rescatados implica retos importantes. Muchos de ellos tienen historias difíciles, lo que requiere procesos más largos de confianza y evaluaciones constantes. Por ello, el entrenamiento es progresivo y basado en el adiestramiento positivo, fortaleciendo la seguridad, la calma y una interacción respetuosa.

Antes de participar en las intervenciones, cada perro pasa por evaluaciones comportamentales, procesos de socialización guiada y formación en obediencia, todo bajo un monitoreo permanente que prioriza su bienestar físico y emocional.

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El impacto del programa es evidente. Las intervenciones han beneficiado a niñas y niños en condición de abandono, fortaleciendo sus habilidades sociales; a funcionarios públicos, ayudando en el manejo del estrés; y a adultos mayores, donde los resultados son inmediatos: disminución de la soledad, estimulación de la memoria y mejora en el bienestar emocional.

Además, el programa proyecta ampliar su alcance hacia mujeres víctimas de violencia.

“El afecto es fundamental para ellos, y hemos identificado el vínculo tan especial que se genera con los animales. Ese cariño mutuo les da un nuevo significado a sus vidas”, explicó la directora del refugio San Cristóbal, Dora Mejía.

Programas como IAP demuestran que un perro rescatado no solo merece una segunda oportunidad, también puede convertirse en agente de cambio.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la terapia con perros en adultos mayores?
Es una intervención asistida con animales donde perros entrenados ayudan a mejorar el bienestar emocional y social de personas mayores.
¿Qué es el programa de Intervenciones Asistidas con Perros en Medellín?
Es una iniciativa de la Alcaldía de Medellín que usa perros rescatados para apoyar terapias emocionales en población vulnerable.
¿Qué beneficios tiene la terapia con animales en adultos mayores?
Mejora el estado de ánimo, reduce la ansiedad, estimula la memoria y fortalece el vínculo social.
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