Perros rescatados en Medellín ayudan a sanar a adultos mayores: Así lo hacen

Recientemente, al refugio de adultos mayores San Cristóbal, ubicado en el barrio Boston llegó un grupo del programa de Intervenciones Asistidas con Perros (IAP) de la Alcaldía de Medellín. La visita poco común despertó sonrisas y emociones profundas entre los ancianos quienes se conmovieron con los “peluditos” que movían sus colas con entusiasmo y con sus miradas llenas de ternura.

Chagualo, Candelaria, Manila y otros tres perros —todos con nombres de barrios de Medellín— protagonizaron una jornada cargada de conexión emocional.

Pero algo poderoso es que estos caninos, provienen del Centro de Bienestar Animal La Perla. Es decir, que son perros rescatados por el Distrito.

Conozca: Metrocable de San Javier restableció su operación tras problemas técnicos

Estos animales lograron algo esencial: activar recuerdos, reducir la ansiedad y devolver a los residentes una sensación genuina de compañía. Para muchos adultos mayores, el encuentro rompió la rutina diaria y abrió un espacio para la emoción y el vínculo.

La Alcaldía detalló que el programa IAP es una estrategia pública liderada por la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, que busca promover el bienestar emocional, social y educativo a través de la interacción entre personas y perros.

Esta iniciativa nació de la política pública de Intervenciones Asistidas creada en 2017, consolidándose desde entonces como un puente entre el bienestar animal y la salud mental de la ciudadanía.