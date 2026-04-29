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Hakimi, del PSG, se perderá la semifinal de vuelta de Champions por lesión

El siguiente partido entre el Bayern y el PSG se jugará el próximo martes en Alemania. El cuadro francés lidera la serie 5-4.

  • Achraf Hakimi también prende las alarmas en Marruecos de cara al Mundial de Norteamérica que comienza el 11 de junio. FOTO X-@MAXPPP
    Achraf Hakimi también prende las alarmas en Marruecos de cara al Mundial de Norteamérica que comienza el 11 de junio. FOTO X-@MAXPPP
Agencia AFP
hace 2 horas
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El defensa del PSG, Achraf Hakimi, se perderá la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, la próxima semana ante el Bayern Munich, por una lesión en el muslo derecho, anunció el club francés este miércoles.

Este percance físico, que le tendrá fuera del terreno de juego “las próximas semanas”, arroja además dudas sobre las perspectivas de Hakimi para el Mundial 2026 (11 junio-19 julio), donde está llamado a ser el líder de Marruecos.

El lateral marroquí se dañó en la parte trasera del muslo derecho en los últimos minutos (88’) de la espectacular ida de semifinales de la Champions, en la que el PSG ganó 5-4 al Bayern Múnich el martes en París. Su equipo ya había realizado todos los cambios y Hakimi terminó el encuentro a pesar de su lesión.

Lucho Díaz en medio del partido vs. Achraf Hakimi. FOTO: AFP
Lucho Díaz en medio del partido vs. Achraf Hakimi. FOTO: AFP

Entérese: Video | Con este golazo contra PSG en París, Luis Díaz se ratificó como el futbolista colombiano con más anotaciones en una edición de Champions

Preguntado después del partido por su jugador, el entrenador español Luis Enrique dijo que prefería “no avanzar nada” sobre una estimación de la gravedad del problema.

“Veremos cuál es su estado” el miércoles, apuntó, mientras que el capitán brasileño del equipo, Marquinhos, relativizaba entonces al hablar de simples “calambres”.

Las pruebas médicas realizadas este miércoles concluyeron que sí tiene “una lesión” en los isquiotibiales del muslo derecho.

Siga leyendo: ¿Cuándo es el partido de vuelta entre Bayern y PSG por semifinales de Champions?

Hakimi ya fue baja varias semanas en el último tramo de 2025, en aquel caso por un esguince de tobillo.

Warren Zaïre-Emery se perfila como su sustituto en el PSG y su reposicionamiento parece dar entrada al español Fabián Ruiz en el dibujo del once de los parisinos para ese crucial duelo de las semifinales europeas.

El arquero Lucas Chevalier, actualmente suplente de Matveï Safonov, se lesionó también en el muslo derecho e igualmente estará de baja “las próximas semanas”, precisó también el cuadro francés.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Estará Achraf Hakimi en el Mundial 2026?
Actualmente es una incógnita. La lesión en los isquiotibiales suele requerir entre 3 y 6 semanas de recuperación. Dado que el Mundial inicia el 11 de junio, Hakimi llegaría con muy poco ritmo de competición o se perdería la fase de grupos.
¿Quién jugará en lugar de Hakimi contra el Bayern?
Todo indica que Warren Zaïre-Emery será el encargado de ocupar la banda derecha. Este movimiento permitiría la entrada de Fabián Ruiz en el centro del campo para mantener el equilibrio del equipo.
¿Qué otras bajas tiene el PSG para la Champions?
Además de Hakimi, el club confirmó la baja del arquero suplente Lucas Chevalier, también por una lesión en el muslo, sumándose a la lista de ausencias para el cierre de la temporada.

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