Carolina Gallo, directora de la Agencia Pública de Empleo de El Carmen de Viboral, indicó que se necesitan hojas de vida de población vulnerable, madres cabeza de familia, personas en situación de discapacidad y que no tengan mucha formación, que quieran aprovechar esta oportunidad de estudiar con el Sena durante seis meses y luego se queden laborando para la cooperativa.

Como requisitos para postularse a la convocatoria se necesita tener el certificado de quinto de primaria, no haber realizado programas técnicos o tecnológicos con el Sena, no haber firmado contratos de aprendizaje, no estar matriculado en formación titulada con el Sena, y presentar una copia de la cédula ampliada al 150 %.