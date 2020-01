Los debates que abre la economía colaborativa

Con esta, nacieron plataformas como Uber, Rappi o Airbnb. Esto no ha caído bien en todos los sectores, puesto que los prestadores tradicionales de los servicios acusan que la competencia no se da en igualdad de condiciones.

De la mano de la expansión de la tecnología, se fortalecieron los modelos de economía colaborativa, como un concepto que se basa en “en compartir activos subutilizados, monetizados o no, de manera que mejoren la eficiencia, la sostenibilidad y la comunidad”, según explicó el Foro Económico Mundial.

El anuncio de la partida de Uber del país hizo que resurgiera el debate en torno a por qué son o no legales algunas de las nuevas plataformas que giran en torno al concepto de economía colaborativa, tocando lo laboral, el transporte, el turismo y, en algunos casos, la banca, en un gobierno que tiene como bandera la economía naranja.

De acuerdo con Ernesto Sandoval , gerente de Taxis Teleclub, este gremio busca que los taxis puedan también hacer lo mismo que se les permite a las plataformas y para ellos es hoy restringido. Un ejemplo es el carpooling : “los taxis son los únicos carros que no pueden prestar un servicio colectivo”, manifestó. Además, la queja recurrente de quienes conducen taxi es que los carros particulares no prestan servicios de transporte público.

El principal ‘pero’ que se le ve a este tipo de apps es que no existe una competencia equilibrada con los taxistas, teniendo en cuenta pagos como vía costos para los conductores.

La salida de Uber no implica, en primera instancia, el éxodo por completo de este modelo en lo que a transporte se refiere, teniendo en cuenta que aún se mantienen plataformas como Beat, DiDi o inDriver, pues su salida se da por una demanda ante la SIC contra la empresa en específico, decisión que, si bien es un precedente, no afecta por ahora a las demás aplicaciones (ver Paréntesis).

Frente a esta temática, EL COLOMBIANO consultó a Airbnb, pero la plataforma decidió no pronunciarse al respecto. Recordemos que en la mayoría de los casos, esta plataforma se queda con el 3 % de lo que paga un huésped del precio cargado al anfitrión.

Esos alojamientos se llaman viviendas turísticas y existe una reglamentación (ver Claves). Pero Toro denuncia que no se cumple con estos requerimientos, entre otros con el pago de IVA, lo que facilita que algunas viviendas puedan moverse con precios más bajos.

“El problema no es con la plataforma, el problema es con quienes prestan servicios fuera de la legalidad; es decir esas unidades habitacionales que, sin cumplir los requisitos que las leyes establecen para los alojamientos, se anuncian en Airbnb”, comentó el presidente ejecutivo de Cotelco, Gustavo Toro .

Tener o no registro para prestar servicios de alojamiento ha sido uno de los dilemas que se ha generado en torno a algunos hospedajes que se ofrecen en plataformas como Airbnb, la cual permite que las personas abran las puertas de sus casas para que otras pasen la noche, generando un cobro.

La primera startup colombiana que alcanzó el status de unicornio, es decir que su valor en el mercado superó los 1.000 millones de dólares, fue Rappi. Sin embargo, ha visto piedras en el camino a partir de la discusión sobre si los rappitenderos son o no trabajadores directamente de la compañía.

Además de los domiciliarios, en redes sociales han existido ecos sobre si la empresa debería o no cubrir a los domiciliarios con ciertos beneficios propios de una relación laboral.

A pesar de que ya se habilitaron espacios como los Rappi pit stops, en los que los domiciliarios que trabajan usando la aplicación pueden descansar y hacer uso de estacionamiento, zonas de descanso, café y agua, el unicornio argumenta que ellos no son sus empleados.

¿Por qué? El eje de este debate se centra en la subordinación. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, son tres los ítems para que exista una relación laboral: la actividad, el salario como retribución de un servicio y la continuada subordinación.

Juan Sebastián Rozo, director de asuntos públicos de Rappi para la región Andina, afirmó que “no se presentan los elementos de una relación laboral, no hay subordinación. Los repartidores prestan el servicio de manera directa con el usuario. Adicionalmente no hay ningún tipo de determinación de las condiciones en las que se debe prestar el servicio, no se establece un horario y hay absoluta libertad en temas de exclusividad”.

Sin embargo, en el mismo sector, se ha visto cómo hay plataformas que abordan esta situación de manera diferente. Uno de los casos es el de domicilios.com, que conserva una relación de contratista con sus domiciliarios, pero que establece reglamentos frente al horario.