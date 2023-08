Para los colombianos cada vez es más difícil viajar, con la quiebra de las aerolíneas Viva y Ultra muchas familias prefieren quedarse en casa, pues no hay bolsillo que aguante. La realidad es que los tiquetes están por las nubes, no solo por la caída en la oferta sino por la eliminación del incentivo tributario que se dio en pandemia que tenía el IVA en 5% .

En esa medida, Paula Cortés, presidenta de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), manifestó su preocupación durante la apertura del Congreso Nacional que se realiza en San Andrés. Pidió a la Aerocivil que “la entrada de nuevos jugadores en el sector aéreo sea estudiada previamente para conocer el músculo financiero de las aerolíneas que operan u operarán en el país, para que esto sea un respaldo de cara al consumidor, en caso de no prestar los servicios”.

Sin embargo, esta crisis no quiere decir que todo esté perdido, pues el desempeño del turismo internacional saca la cara.

Esto se puede explicar en la devaluación del peso, pues para los extranjeros se ha vuelto muy atractivo llegar a Colombia y que la plata les rinda.

Por eso, Cortés insistió en la necesidad de cuidar la seguridad de los sitios turísticos. “Nos estamos enfrentando a uno de los mayores motores de actividad económica con las que puede contar un país, pues el turismo, está estrechamente ligado al desarrollo de una nación. La seguridad es un factor primordial, es la más importante razón por la que un visitante prioriza su lista de destinos”, dijo la dirigente gremial.

Y agregó: “Un entorno seguro brinda tranquilidad, confianza, disfrute de su experiencia e interés de regresar. Ministro, hay que trabajar en la seguridad turística de Colombia, en cautivar al viajero, en garantizar su movilidad en el país. No podemos permitirnos volver a vivir una Colombia de los 90´s, época en la que los colombianos tenían incertidumbre para recorrer nuestros destinos”.

Al respecto, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, respondió que “la seguridad no es otra cosa que consolidar la cultura de paz. Con la seguridad democrática nos sentíamos seguros porque cada tres metros había un señor armado cuidando la carretera, pero no hubo cultura social, había mucha inequidad. Lo que queremos es que la seguridad no sea solo una sensación sino una realidad”.