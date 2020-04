Luces para garantizar el servicio de energía en tiempos de crisis

La funcionaria mencionó la expedición de una circular para que las empresas prestadoras de servicios públicos cumplan protocolos estrictos de seguridad. “Se han reforzado las prácticas de lavado de manos y desinfección de implementos de trabajo, hay esquemas de turnos para que no haya aglomeraciones de personal y se ha dispuesto de transporte seguro para ellos”.

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez , también resaltó que actualmente hay muchas personas trabajando para que el servicio de electricidad llegue a los hogares. Y mencionó que el compromiso del sector eléctrico ha sido reconectar a las familias que no tenían acceso al servicio (75.000 reconectadas hasta el pasado 14 de abril).

De cara a la compleja situación económica de familias vulnerables en todo el país, el Gobierno estableció algunos mecanismos para ayudarlas, al igual que a los clientes comerciales e industriales.

Todos podrán diferir el pago de sus facturas, debido a la emergencia por covid-19. Así quedó establecido en las Resoluciones 058 y 059 de 2020, expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Las normas permiten a los usuarios diferir el pago de las facturas de abril y mayo hasta en 36 meses para los estratos 1 y 2, y hasta en 24 meses para los estratos 3 y 4, con la opción de un periodo de gracia que les permitirá iniciar el pago de las cuotas, a partir de agosto. Para los demás usuarios, el plazo puede ser acordado con la respectiva empresa prestadora del servicio.

En un comunicado, la Creg precisó que el usuario podrá decidir si se acoge a estas facilidades y el prestador del servicio está en la obligación de informarle las condiciones de aceptación de la opción de pago diferido, entre ellas, la tasa de financiación y las opciones de pago anticipado.

La regla general es que el no pago de la factura de los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 será señal de aceptación del diferimiento. Sin embargo, para los estratos 5 y 6, así como para los usuarios no residenciales, antes de proceder a la suspensión del servicio por el no pago de la factura, el prestador deberá ofrecerles la opción de pago diferido.

La gerente de XM sostuvo que las circunstancias hacen necesario flexibilizar las condiciones tanto para los agentes del mercado de energía como para los usuarios y eso es, precisamente, lo que está haciendo el Gobierno.

La apuesta, según declaró, es dar continuidad al servicio para todos los usuarios y, al mismo tiempo, asegurar que el sector sea sostenible para continuar prestándolo con calidad y confiabilidad.

Finalmente, para Mónica, Andrea y quienes necesitan estar conectados a internet para trabajar, estudiar o entretenerse, lo ideal es que no ocurran los cortes y sus actividades no se interrumpan.