“Ya no se trata solo de lugares ‘pet friendly’, sino de productos y servicios que reconozcan que los perros y gatos han llegado a ocupar el lugar de los hijos para aquellas personas que no desean o no pueden tener niños”, afirmó, Vivianne Medina de Kantar división Insights.

La comida de ellos también sube

Sobre los precios de alimentos para estos animales, NielsenIQ afirmó que hacia abril de 2023 registraban un aumento del 23,7% respecto al año anterior.

Lea también: ¿A los perros y a los gatos también les da acné?