Los Trujillo convirtieron más de 790.000 botellas de plástico en ecotextiles

De los 400 expositores de todo el mundo que se reúnen este año en la edición número 34 de Colombiatex de la Américas, en Plaza Mayor, hay una marca colombiana de ropa eco en el pabellón amarillo llamada Madre Tierra que es el fruto de un sueño familiar.

Nació hace diez años como una spin-off (emprendimiento surgido de otra empresa) de Pizantex, compañía de textiles con más de 40 años en el mercado. La idea inicial que tuvo el gerente general, Juan Diego Trujillo, era producir camisetas hechas con botellas plásticas recicladas, pero en ese entonces el proyecto se estancó porque el producto no fue viable. Es decir, la producción no era rentable, las prendas eran muy costosas; no había una afinidad con el tema de la sostenibilidad y los estándares de calidad no eran los mejores debido a que la tecnología no lo permitía.

Sin embargo, en 2018 Madre Tierra tuvo un renacer gracias a una de las hijas de Juan Diego, Juliana Trujillo, y su sobrina Manuela, quienes se echaron al hombro el proyecto y lo sacaron adelante.